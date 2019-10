Viktoria will gegen Marburg Wiedergutmachung für Pokal-Pleite

Großenenglis – Kirmeswochenende in Borken: Da ist der TuS Viktoria Großenenglis naturgemäß besonders motiviert. Der heimische Fußball-Hessenligist will sich mit einem Heimsieg über BG Marburg (Sa. 16.30 Uhr) auf die fröhliche Feier danach einstimmen.

Zunächst einmal gilt es jedoch, gegen das drittstärkste Auswärtsteam eine Reaktion auf das Debakel im Regionalpokal zu zeigen. Im Halbfinale gegen Verbandsliga-Spitzenreiter KSV Hessen Kassel setzte es eine 0:4 (0:3)-Niederlage. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich der Favorit nicht wie ein solcher, sondern brachte sich durch individuelle Fehler in Rückstand. Erst sprang der Ex-Löwin Alina Diehl der Ball vom Oberschenkel ins eigene Tor, dann ließ Torfrau Celine Ziegler einen Eckball von Lisa Lattermann direkt in ihr Gehäuse passieren. Beim dritten Gegentreffer war es ein Rückpass von Diehl zu Ziegler, der im eigenen Tor landete. Nach der Pause verpasste die eingewechselte Sophie Trost die Chance auf den Anschlusstreffer. Stattdessen stellte Viviane Munsch in der Schlussphase den Endstand her. „Uns hat komplett die Einstellung gefehlt“, ärgerte sich TuS-Trainer Daniel Döring.

Trotz der bitteren Gegentreffer im Pokal vertraut der 35-Jährige in der Defensive weiterhin sowohl auf die zuverlässige Innenverteidigerin Diehl als auch auf die sonst so sichere Torhüterin Ziegle. Trotzdem wird der schwache Pokalauftritt taktische und personelle Änderungen nach sich ziehen, da der Coach erstmals seit Wochen keine Ausfälle zu beklagen hat. In Stammbesetzung hofft Döring, dass der Rückschlag im Pokal sich nicht auf die Liga auswirkt: „Wir können uns mit einem Sieg von den Abstiegsrängen absetzen.“

+ Volker Münn © Richard Kasiewicz

Eine passendere Gelegenheit als gegen den Tabellenneunten, der nach gutem Saisonstart seit fünf Spielen ohne Sieg ist, gibt es wohl kaum. Das Team um Torjägerin Kyra Czerwinski und der Ex-Gläserzellerin Tatjana Itzenhäuser (stammt aus Kleinropperhausen) wird von einem „alten Bekannte“ trainiert. Vom mittlerweile 59-jährigen Volker Münn nämlich, Ex-Profi bei Eintracht Frankfurt, der von 1992 bis 1996 als Libero am Neukirchnener Fußball-Märchen mitschrieb.