Großenenglis hofft in Wiesbaden auf Einsatz von Julia Faupel

Großenenglis. Es ist zwar ein anderer Wettbewerb, aber doch kein unbekannter Gegner, auf den der TuS Viktoria Großenenglis in der ersten Runde des Frauenfußball-Hessenpokal trifft. Es geht zum Hessenliga-Konkurrenten MFFC Wiesbaden (Sa. 15 Uhr).

Ein Verein, der positive Erinnerungen bei den Borkenerinnen auslöst. Zuletzt gab es für die Viktoria zwei Auswärtssiege (2:1, 3:0) auf dem Kunstrasenplatz in der Landeshauptstadt. Daran möchte TuS-Trainer Daniel Döring nun mit seinem Team anknüpfen. „In solchen Highlight-Spielen wollen wir zeigen, was wir drauf haben“, betont der 34-jährige Coach. Die gute Tabellensituation in der Liga (6. Platz, 20 Punkte) und die durchaus konstanten Leistungen machen es möglich, dass die Gäste mit viel Selbstvertrauen in die letzte Partie des Jahres vor der dreimonatigen Winterpause gehen.

Einen wesentlichen Anteil an der rosigen Perspektive hat Spielmacherin Jana Schwaab, die als beste Torschützin eine exzellente Hinrunde spielt. Und diese nun mit ihren Mitspielerinnen trotz Ermüdungserscheinungen krönen will: „Unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen. In diesem für den Verein bedeutenden Spiel müssen wir den ersten Schritt machen.“ Unabdingbar sind deshalb für Döring die typischen Pokal-Tugenden wie Kampf und Leidenschaft, um wie in der Liga den Platz als Siegerinnen zu verlassen. Damals zitterte sich die Viktoria nach Treffern von Schwaab und Julia Faupel zum 2:1 gegen das Team um Spielführerin Valeria Martin.

Im Vergleich zu dieser Begegnung werden nun jedoch die Stammkräfte Rojin Balica (Arbeit), Sophie Trost (verletzt) und Anna-Lena Wagner (Uni) sicher fehlen. Auch hinter dem Einsatz von Siegtorschützin Faupel (Knieprobleme) steht ein Fragezeichen. Demnach bieten sich aus taktischer Sicht keine Veränderungen zur letzten Woche an. Einzig Nele Knauff kehrt als Alternative zurück in den Kader.