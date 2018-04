1. FC Schwalmstadt ist Favorit beim HNA-EAM-Cup

Schrecksbach. Das Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal findet der HNA-EAM-Cup für F-Jugendliche statt. Diesmal messen sich zehn Fußball-Vereine aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Sonntag im Schrecksbacher Metzenbergstadion.

Bewährt spielen die Kinder nach den Regeln der Fair-Play-Liga. Denn das Verhalten untereinander war in den vergangenen Jahren stets vorbildlich. Erneut finden die Spiele in zwei Gruppen parallel statt und dauern zunächst zweimal acht Minuten – mit Seitenwechsel. Klassenleiter Norbert Rieß hatte noch drei andere Austragungsorte zur Auswahl.

Zum ersten Mal gab es allerdings Probleme, zehn Mannschaften zu finden, die sich mit den besten Teams aus dem Kreis messen wollen. „Ich habe das Gefühl, der Fußball hat bei den Kleinen und bei den Eltern nicht mehr einen so hohen Stellenwert. Es ist schon ein Unterschied, ob ich dahinter stehe oder meine Kiddies nur mal anderthalb Stunden im Training parken möchte“, betont Rieß.

JSG Geismar ist der Nachrücker

Lediglich neun Vereine waren zunächst Feuer und Flamme. Nach einer Absage rückte die JSG Neukirchen/Immichenhain/Ottrau/Asterode nach, ehe sich die JSG Geismar/Haddamar/Kirchberg/Lohne/Werkel/Züschen bereit erklärte und das Feld komplettierte. Neun (Jugend)-Spielgemeinschaften sind am Start und fast schon exotisch selbstständig der FC Homberg. „Dadurch haben viele Vereine ein immer größeres Einzugsgebiet“, weiß der Klassenleiter und tut sich diesmal besonders schwer damit, einen Favoriten auszuwählen. Den 1. FC Schwalmstadt sieht er leicht vorn vor den Gastgebern der JSG Schrecksbach/Röllshausen, JSG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth/Ohetal/Frielendorf sowie Titelverteidiger SG Guxhagen/Körle/Fuldabrück.

Das sind vier Teams, die allesamt in der Gruppe A zusammen mit der SG Beiseförth/Malsfeld antreten. FC Homberg, JSG Melsungen, JSG Neukirchen/Immichenhain/Ottrau/Asterode, JSG Geismar/Haddamar/Kirchberg/Lohne/Werkel/Züschen und JSG Edermünde/Brunslar/Wolfershausen/Besse dürfen sich in der Gruppe B somit als Außenseiter sehen.

Vorfreude beim Gastgeber

Besonders groß ist die Vorfreude im Lager von Gastgeber JSG Schrecksbach/Röllshausen. „Das ist schon ein Highlight für uns als Verein und die Kleinen“, betont Schrecksbachs Jugendleiter Frank Heipel. Erfahren im Ausrichten sind die Schwälmer zuletzt vor allem durch die Regionalauswahlturniere, die dank Trainer Dieter Petersohn regelmäßig im Metzenbergstadion stattfinden. 93 eigene Kinder aus Schrecksbach und Röllshausen gehören ab dem Bambini-Alter zur JSG.

Ab der C-Jugend kicken die Kinder dann in der großen Spielgemeinschaft mit Neukirchen/Immichenhain/Ottrau und Asterode bis zu B-Jugend. Besonders viel Talent schlummert in der E-Jugend, die amtierender Regionalmeister in der Halle ist. Beim HNA-EAM-Cup steht nun für die emsigen Übungsleiter Markus Straube, Florian Trabner und Christian Stach der Spaß im Vordergrund. Auch neben dem Rasen, denn es gibt Bratwurst, Pommes, Kuchen, Schnuckesachen und leckere Getränke zu kaufen.

Endrunde in Kassel

Pro Team sind elf Kinder erlaubt. Auf dem Platz spielen fünf gegen fünf. Los gehen die Gruppenspiele am Sonntag um 10 Uhr. Die Halbfinals sind für 13.30 Uhr angesetzt, das Endspiel für 14 Uhr. Wer da gewinnt, ist am 5. Mai beim Endrundenturnier auf dem B-Platz am Kasseler Auestadion dabei. Qualifiziert ist der KSV Hessen als Titelverteidiger, hinzu kommt neben den acht Vorrunden-Siegern eine zehnte Mannschaft, die ausgelost wird. Die beiden Finalisten bestreiten schließlich das Endspiel am 12. Mai im Auestadion – vor dem letzten Heimspiel des Regionalligisten KSV Hessen Kassel gegen Eintracht Stadtallendorf.