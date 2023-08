HNA-Interview des Wochenendes: „Wir müssen alle aufwachen“

Von: Gerd Brehm

Sucht nach Lösungen: Edermündes Trainer Kevin Schellberg. © Pressebilder Hahn

Null Punkte, 1:7 Tore, Tabellenplatz 14: Das ist nach drei Spieltagen in der Fußball-Gruppenliga die traurige Bilanz des SC Edermünde. Auch dem Melsunger FV geht es nicht gut. Ein Punkt und 3:7 Tore ergeben den zwölften Rang.

Edermünde/Melsungen – Vor dem Kellerderby (So. 15.15 Uhr, Haldorf) haben wir mit Edermündes Coach Kevin Schellberg und dem Melsunger Co-Trainer Ivan Durdek, der auch Mittelfeldspieler ist und zuletzt den im Urlaub weilenden Coach Sascha Beetz vertreten hat, gesprochen.

Herr Schellberg, Herr Durdek, gibt es Ihnen zu denken, dass Ihre Mannschaften sieglos im Tabellenkeller stehen? Schließlich haben beide Mannschaften auch in der vergangenen Saison einen Fehlstart hingelegt. Während sich Edermünde gesteigert hat, war der MFV 08 bis zum Ende abstiegsgefährdet.

Ivan Durdek: Der Tabellenplatz spiegelt unser Leistungsvermögen wider und ich will gar nichts schönreden. Uns fehlt es an Qualität, und der Kader ist viel zu klein. Da derzeit einige Spieler im Urlaub sind, müssen wir froh sein, wenn wir am Sonntag in Haldorf elf Spieler aufbieten können. Kevin Schellberg: Wenn wir komplett sind, hat die Mannschaft genug Qualität, um sich in der Gruppenliga zu behaupten. Dennoch haben wir uns nach drei Spielen einen anderen Tabellenplatz vorgestellt. Einen Fehlstart wie in der vergangenen Saison wollten wir unbedingt vermeiden. Und die Leistung beim 1:4 in Homberg gibt mir natürlich zu denken.

Können Sie im Hinblick auf das 1:4 in Homberg etwas konkreter werden?

Schellberg: Am meisten haben mich die vielen Fehlpässe geärgert. Wir haben es oft verpasst, im richtigen Moment einen einfachen Pass zu spielen. Die Folge war, dass wir viel zu selten die Räume genutzt haben, die wir häufig hatten. Und natürlich müssen wir auch in der Defensive die individuellen Fehler minimieren.

Auch in Melsungen kann es so nicht weitergehen. Was muss sich vordringlich ändern?

Durdek: Vor allem müssen wir härter trainieren. Jetzt müssen die Spieler von selbst genug Ehrgeiz entwickeln. Einen Konkurrenzkampf gibt es ja nicht. Allerdings sehe ich eine Entwicklung, die mich optimistisch stimmt. Neuerdings gibt es einige Spieler, die vorangehen. Mir imponiert der Trainingsfleiß von Luca Miedl, Maik und Marvin Haas, Maurice Mager, Sebastian Vollgraf und Markus Kurka.

Herr Schellberg, Sie waren vor der Saison mit Prognosen vorsichtig. Gab es Gründe für Ihre Zurückhaltung?

Schellberg: Wir wussten, dass zunächst einige Leistungsträger ausfallen würden und dass es schwer werden würde, Spieler wie Tim Ellenberger, Max Germeroth, Arne Schöfer, Lukas Minkler und Jonathan Mertsch zu ersetzen.

Herr Durdek, Sie sind als ehemaliger Profi und kroatischer Junioren-Nationalspieler für den MFV ein ganz spezieller Glücksfall. Aber die Mannschaft ist insgesamt nicht viel stärker geworden. War die Erwartungshaltung Ihnen gegenüber zu groß?

Durdek: Wer davon ausgegangen ist, dass ich unter diesen Umständen Wunderdinge vollbringen würde, hat sich geirrt.

Edermünde ist homogener besetzt als der MFV und hat über weite Strecken der vergangenen Saison aufgrund mannschaftlicher Geschlossenheit erfolgreich gespielt. Ist diese Geschlossenheit abhanden gekommen?

Schellberg: Wir haben einen Kader mit 15 annähernd gleichwertigen Spielern. Wenn – so wie jetzt – einige dieser 15 Spieler ausfallen, dann wird es schwierig, geschlossen aufzutreten.

Herr Durdek, Sie haben den in Melsungen fehlenden Unterbau noch nicht erwähnt. Ist es nicht fatal, dass es keine zweite Mannschaft gibt?

Durdek: Mag sein, aber das ist nicht das Hauptproblem. Solange wir keine bessere erste Mannschaft haben, müssen wir nicht über den Unterbau nachdenken.

Stehen Sie und Ihre Spieler schon am vierten Spieltag unter Druck?

Schellberg: Angesichts von dann noch folgenden 26 Spielen ist der Druck noch nicht sehr groß, aber wir haben ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die derzeit ebenfalls nicht gut drauf ist. Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten. Durdek: Wir müssen alle aufwachen. Am besten schon am Sonntag.

Wie ist die aktuelle personelle Situation?

Schellberg: Tim Ellenberger, Arne Schöfer, Niklas Trulsen, Jannik Löber, Benno Wöllenstein und Tobias Ebert sind verletzt. Bei Max Germeroth und Lukas Minkler reicht es vielleicht für einen Kurzeinsatz. Jonathan Mertsch sowie Steffen Koch sind fraglich. Durdek: Uns werden mindestens sechs Spieler fehlen. Markus Kurka, Marvin Haas, Patrick Möller und Daniel Kolek sind verletzt. Sebastian Nödel und Sebastian Vollgraf befinden sich im Urlaub.

Im März wird das Rückspiel stattfinden. Wird das auch ein Kellerduell?

Schellberg: Was uns betrifft, wird das wohl hauptsächlich von der personellen Situation abhängen. Falls wir nicht allzu viele Ausfälle zu beklagen haben, werden wir spätestens im März den Tabellenkeller verlassen haben. Durdek: Auch für uns wird die personelle Situation eine wichtige Rolle spielen. Allerdings haben wir schlechtere Karten als Edermünde, denn wir brauchen spätestens in der Winterpause Verstärkungen. Und ich weiß, dass es nicht ganz leicht wird, Spieler nach Melsungen zu holen, die uns weiterhelfen können. (von Gerd Brehm)

Fordert Verstärkungen: Melsungens Ex-Profi Ivan Durdek. © Pressebilder Hahn

Zu den Personen: Kevin Schellberg (34) ist ein Kasseläner. Der Sozialarbeiter ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Neben Fußball sind seine Hobbys Radfahren, Joggen und Fitness. Seine bisherigen Vereine waren die TSG Wilhelmshöhe (Spieler und Trainer) sowie der TSV Geismar (Spieler). Seit 2022 ist er Trainer des SC Edermünde. Ivan Durdek (37) wurde in Zagreb geboren und ist dort aufgewachsen. Seine Karriere als Profifußballer musste der Kroate aufgrund mehrerer schwerwiegender Verletzungen aufgeben. Ein Studium der Betriebswirtschaft schloss Durdek schon während seiner Fußballer-Karriere ab. Er ist mit einer Ex-Handballerin verheiratet, mit der er in Melsungen wohnt. Bisherige Vereine: (u.a.) Dinamo Zagreb (1. kroatische Liga), Aris Saloniki (1. griechische Liga). Seit 2020 spielt er für den Melsunger FV 08.