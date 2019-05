Homberg zum Endspiel um Klassenerhalt

Schwalm-Eder –- Am finalen Spieltag der Fußball-Gruppenliga kämpfen Körle und Wabern im Fernduell um den Aufstiegsrelegationsplatz. Homberg reist zum Endspiel um den Klassenerhalt ins Edertal (alle Spiele Sa. 17.30 Uhr).

TSV Wabern - FSG Gudensberg. Für Wabern ist diese Partie die letzte Chance auf den zweiten Tabellenplatz sowie die damit verbundene Aufstiegsrelegation. Die indes nur dann gesichert ist, wenn Körle im Duell gegen Meister Melsungen nicht gewinnt und gleichzeitig die heutigen Hausaufgaben mit einem Dreier abgeschlossen werden. „Gudensberg ist für mich der Gewinner dieser Saison, dennoch wollen wir mit aller Macht diesen Sieg“, setzt TSV-Coach Kim Sippel auf Attacke gegen den mit Abstand besten Neuling dieser Serie. Unklar ist, ob Torjäger Emin Dag sowie Jakob Splietorp und Christoph Bergmann, allesamt angeschlagen, auflaufen können.

Auf der Gegenseite gilt dies für Tom Siebert, der sich mit Rückenproblemen herum plagt. „Wir wollen aus einer ordentlichen Saison mit dem Abschlusserfolg eine gute machen“, erklärt FSG-Trainer Andre Fröhlich. Womit der vierte Rang gesichert wäre. Dabei setzt seine Elf nicht nur auf Konter. Bei eigenem Ballbesitz soll mutig nach vorne gespielt werden.

Eintracht 04 Edertal - FC Homberg(in Bergheim). Das vierte Auswärtsspiel in Folge ist für die Kreisstädter zugleich das Endspiel um den Klassenerhalt. Den direkten Vergleich hat der FCH gegen die Abstiegskonkurrenz aus Buchenberg und Volkmarsen verloren und nur den gegen Korbach gewonnen. Zum sicheren Klassenerhalt zählen daher allein drei Punkte. Die nach dem starken Auftritt beim 2:0 in Körle realistisch sind. Denn es geht gegen den Neuling aus dem Edertal, der nach zuletzt sieben Pleiten in Folge die Gruppenliga nach nur einem Jahr wieder verlassen muss. „Wir wollen die Sache nun zu einem guten Ende bringen“, erklärt FCH-Trainer Florian Seitz voller Zuversicht.

SG Brunslar/Wolfershausen - SG Kirchberg/Lohne(in Wolf.). Während die Gastgeber, von viel Verletzungspech gebeutelt, das Ende der Saison herbei sehnen, steht für die Gäste nur drei Tage nach dem letzten Einsatz um Punkte mit dem Kreispokal-Endspiel gegen den 1. FC Schwalmstadt (Mi.) der Saisonhöhepunkt auf der Agenda. „Wir müssen die Spannung vor dem Finale hoch halten. Und wollen uns mit einem Sieg den nötigen Rückenwind verschaffen“, betont Kirchbergs Spielertrainer Paul Graf. Beispielhaft für das Pech der Hausherren steht Leon Folwerk. Mit 13 Toren aus 19 Spielen führt der Torjäger die Trefferliste seiner Elf an. Der 22-jährige zog sich im Spiel gegen Korbach einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wird seiner Elf lange fehlen. „Wir hätten aus dem Zweikampf um den Aufstiegsrelegationsplatz gern einen Dreikampf gemacht“, bedauert der Angreifer den Substanzverlust seiner Elf..

TSV Mengsberg - 1. FC Schwalmstadt II. Mit zuletzt vier Siegen und einem Remis gelang dem TSV vorzeitig der Klassenerhalt. Für die FCS-Reserve hingegen war das 2:2- gegen Volkmarsen zu wenig, um die Klasse zu halten. „Ein Derby motiviert, egal unter welchen Umständen, zudem wollen wir die gute Rückrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen“, betont Mengsbergs Coach Daniel Hainmüller. Nach dem feststehenden Abstieg geht es für die Gäste nur noch darum, die Saison pflichtgemäß zu beenden. „Ich hätte schon gerne die Klasse gehalten“, sagt FCS-Trainer Christof Baum, derauf Alexander Bach ersetzen muss.

TSV Korbach - FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz. „Ich bin froh, dass der Liga-Verbleib geschafft ist“, erklärt FV-Coach Oliver Seifert erleichtert vor seinem letzten Einsatz an der Seitenlinie. In der schwierigen Saisonendphase setzte Routinier Efrem Melke neue Impulse. „Einfach großartig, was er auf und neben dem Platz für diesen Erfolg getan hat“, sagt Seifert über das Engagement des Routiniers. Angeführt vom 39-jährigen Jan Hendrik Osterhold wurden in Korbach mit Bruder Christoph, Matthias Rösner und Steffen Emde Spieler reaktiviert, die schon in der Verbandsliga für Schlagzeilen sorgten.(zkv)