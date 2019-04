Insolvenz: Kirchhof-Gegner Trier zieht sich aus der 2. Liga zurück

Handball-Zweitligist DJK/MJC Trier hat einen Insolvenzantrag gestellt und steht vorzeitig als Absteiger fest. Das Frauen-Team werde den Spielbetrieb aber fortsetzen, teilte der Klub mit.

„Sponsorenausfälle, Kürzungen durch langjährige Unterstützer sowie massive Einbußen bei den Zuschauereinnahmen lassen uns leider keinen Spielraum“, teilte der Vorstand in einer Pressemitteilung mit. Die Miezen, die am Samstag (18 Uhr) die SG 09 Kirchhof empfangen, planen einen Neustart in der 3. Liga oder sogar in der Oberliga. Somit steigt nach dem Rückzug des TV Nellingen aus der 1. Liga nur noch ein weiterer Verein aus der 2. Liga ab.