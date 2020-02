Waberns neuer Trainer Mario Völker: Ich traue uns einen der ersten beiden Plätze zu

Hand in Hand: Waberns neue Trainer Patrick Herpe (l.) und Mario Völker.

Im HNA-Interview strahlt Mario Völker, neuer Trainer des Gruppenligisten TSV Wabern, vor der Fortsetzung der Rest-Rückrunde Optimismus aus. Kommt seine Mannschaft gut aus den Startblöcken, sei durchaus der angepeilte Aufstieg drin.

Am Samstag (14.30 Uhr) geht die Saison der Fußball-Gruppenliga mit einem Derby weiter. Der Tabellenfünfte TSV Wabern erwartet den viertplatzierten SC Edermünde zum packenden Nachbarschaftsduell. Das ist der Start für das neue Trainerduo Mario Völker und Patrick Herpe, das seit der Winterpause einträchtig das Zepter bei den Reiherwäldern schwingt. Völker ist nach zwölf Jahren beim FSC Gensungen/Felsberg und TSV Odershausen zurück bei seinem Heimatverein.

Warum wieder Wabern, Mario Völker?

Weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist. Ich will diese Chance nutzen, weil sie mich ehrt und für mich besonders ist. Die Gespräche liefen völlig unkompliziert, weil der Vorstand nach dem Rücktritt von Kim Sippel eine Lösung suchte mit jemandem, der die Strukturen im Verein kennt und mit Patrick Herpe eine gemeinsame Linie fährt. Zwischen uns hat es von Anfang an gepasst.

Wie sind die Rollen aufgeteilt?

Grundsätzlich mag ich den Unterschied zwischen Trainer und Co-Trainer nicht. Ich mag flache Hierarchien und wir sprechen eine Sprache. Menschlich passt es. Padde ist ein Fußballverrückter. Wir tauschen uns täglich aus. Training und Aufstellungen wollen wir gemeinsam steuern. Er möchte sich aber auf dem Platz komplett auf sein Spiel konzentrieren, sodass ich bei den Auswechslungen im Zweifel das letzte Wort habe.

Herpe ist Stürmer, sie waren Verteidiger. Wie wollen Sie da spielen lassen?

Der Spaß steht bei uns immer im Vordergrund. Die Jungs brauchen ein Umfeld, wo sie sich wohlfühlen. Deswegen bleibt das Drumherum in Wabern besonders wichtig. Mir liegt die Wertschätzung der Spieler am Herzen. Wir geben ihnen immer Rückmeldungen. Fußballerisch wollen wir mit drei Systemen flexibel agieren. Dabei viel in Bewegung sein und Ballbesitz orientiert. Allerdings ist mir ein 1:0 lieber als ein 4:3.

Mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand ist für Wabern in Richtung Meisterschaft alles möglich. Was ist drin?

Ganz wichtig werden die ersten beiden Spiele. Das Nachholspiel gegen den starken Aufsteiger Edermünde und eine Woche später das Derby gegen Brunslar/Wolfershausen, gegen die wir uns immer schwertun. Ich traue uns einen der ersten beiden Plätze zu. Allerdings kann von den ersten acht der Tabelle jeder jeden schlagen. Folglich haben wir keinen Druck und gucken klassisch von Spiel zu Spiel.

Seit dem Abstieg 2011 mischte Wabern immer vorne mit. Was fehlt noch zur Rückkehr in die Verbandsliga?

Ich weiß nicht, ob da groß etwas fehlt. Der Kader ist stark besetzt, der Wille war und ist immer da. Ich habe den Eindruck, dass oft nur etwas Spielglück fehlte. Wenn wir es sportlich schaffen, nehmen wir die Herausforderung an. Allerdings wird es für unsere Region immer schwieriger, mit Teams aus Kassel und besonders der Region Fulda finanziell mitzuhalten.

Ihr Vorgänger Kim Sippel möchte als Torwart im Team bleiben. Darf er das?

Zunächst einmal hat Kim in Wabern sehr gute Arbeit geleistet. Das verdient Respekt. Solch einen verdienten Spieler wollen wir natürlich nicht verlieren. Deswegen war es keine Frage, dass er bei uns bleiben kann, wenn er das möchte.