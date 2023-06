Jacob Thomä Hessischer Meister im Hochsprung

Leichtathletik

+ © Lothar Schattner Kann‘s auch in der U 18: der 15-jährige Jakob Thomä (LTV) setzte sich im Hochsprung mit 1,78m im ersten Versuch durch. © Lothar Schattner

Jacob Thomä (LTV Neukirchen) war der Held des Tages bei der Hessischen Leichtathletik-Meisterschaft der Männer, Frauen und Jugend U 18 in Kassel. Nach seinem Sieg bei den Titelkämpfen der U 16 in Bad Homburg schlug der Melanchthonschüler nun auch in der U 18 zu.

Kassel - Von Kadertrainer Michael Birkelbach (Baunatal) gut eingestellt stieg der 15-Jährige bei 1,70 Meter in den Wettbewerb ein und überquerte nach 1,74 auch 1,78 Meter im ersten Versuch. Diese Höhe schafften Carl Wiegand (TV Groß-Gerau) sowie Clemens Harengel (TV Flieden) ebenfalls, jedoch erst im zweiten sowie im dritten Anlauf.

Stark präsentierten sich die heimischen Mittelstreckler im Glutofen des Auestadions. Eingangs der Zielgeraden zündete Laurens Albers (MT) über 800 Meter der Männer den Turbo und verwies bei seinem ersten Rennen unter zwei Minuten als Zweiter in 1:58,22 den nordhessischen Meister Rene‘ Persch (TSV Niederelsungen/1:58,53) auf den Bronzerang. Lediglich der Nordafrikaner Nour Harouch (Eintracht Frankfurt/1:56,78) war außer Reichweite. „Das Intervall-Training mit Maximilian Hartmann hat mich nach vorn gebracht“, erklärte der 18-Jährige nach dem Rennen. In 2:03,81 Minuten lief Martin Herbold (Homberg/LC Eschenburg) als Sechster bis auf 82 Hundertstel an seine Saison-Bestmarke von Bad Wildungen heran.

Als Zweiter in 4:12,36 Minuten über 1500 Meter unterstrich Nick Frölich (Ermetheis/KSV Baunatal) seine Fortschritte. Der sechste Rang in 16:09,61 Minuten über 5000m gibt Lorenz Funck (MT) weiteren Auftrieb. Trotz 22,98 Sekunden blieb Niclas Dittmar (MT) über 200m nur der elfte Platz.

Mehr erhofft als den achten Rang in 25,48 Sekunden über 200 Meter der Frauen hatte sich Vivian Groppe (MT). Einen Rang besser standen Junia Auel (SC Steinatal/62,02 s) über 400m sowie Alicia Stehl (TSV Gilserberg/1,60 m) im Hochsprung da.

Seinen Platz in der HLV-Spitze verteidigte Jakob Schmidt-Weigand (Gil) in 2:03,07 Minuten als Dritter über 800 Meter der U 18. Als Vierte fehlten Aliya Fenner (ESV Jahn Treysa/ 12,85 s) über 100m sowie Sophia Fröhlich (TuSpo Borken/ 5:14,14) über 1500m nur wenige Zentimeter am Edelmetall. Unter 30 Starterinnen erreichte Letizia Brunetti (TB, 9. in 13,04 s) die Top-Zehn über 100 Meter.

Weiterhin: Männer: Kugel: 4. Luca Kunkel (WSV) 11,46 m; Diskus: 4. Luca Kunkel (WLV) 38,06 m. WJU 18: 400 m: 9. Lea-Jolie Richter (RE) 64,42 s; Hoch: 6. Kiara Schleider (LAV) 1,50 m. (Von Lothar Schattner)