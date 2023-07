Jacob Thomä springt an die Spitze der U 15 im DLV

Von: Ralf Ohm

Der Heimtrainer und sein Schützling: Günther Wawrauschek (rechts) und Hochspringer Jacob Thomä. © Lothar Schattner

Nur Fliegen ist schöner. Und genau dafür hat Jacob Thomä sich entschieden. Sein Hobby: Segelfliegen. „Ich finde es faszinierend, sich ohne Motor in der Luft zu halten“, sagte der 15-Jährige, der gerade erst seinen ersten Alleinflug in 400 Meter Höhe hinter sich hat. Und nun die Umschulung auf ein einsitziges Flugzeug anpeilt.

Neukirchen - Dazu passt ein weiterer Höhenflug des Gymnasiasten: Sein Sprung über 1,91 Meter bei den Süddeutschen Meisterschaften der U 16 am 17. Juni. Damit hat er sich an die aktuelle Spitze der M 15 im Hochsprung im Deutschen Leichtathletik-Verband katapultiert. Dazu Stefan Euler (SC Steinatal) als Rekordhalter abgelöst, der 2001 die Hessenmeisterschaft seiner Altersklasse mit 1,87m gewann. Und fährt als (Mit-) Favorit zu den nationalen Titelkämpfen der U 16 am 29./30. Juli in Stuttgart.

Sein Heimtrainer spricht von einem „Leistungsschub“ seines Schützlings, der sich bereits in der letzten Saison ankündigte, als der die Hessische Meisterschaft der M14 sowohl in der Halle wie auch draußen mit einer Steigerung auf 1,75 m gewann. Was ihm dann auch in der U 16 gelang (mit 1,84m). Günther Wawrauschek, der den damals noch recht schmächtigen Jungen mit acht Jahren für die Leichtathletik entdeckte und begeisterte, erklärt sich diese explosionsartigen Verbesserungen mit Jakobs Wachstum (mittlerweile 1,81m). Und der „größeren Physis“ insbesondere in Bezug auf die Sprungkraft seines Athleten. Der wird noch konkreter: „Das habe ich meinem verlängerten Anlauf zu verdanken, der mir mehr Energie beim Sprung verleiht.“

Und diesen wiederum Landestrainer Günter Eisinger, der den Schwälmer Jung seit dem 15. Januar dieses Jahres unter seinen Fittichen hat. Eine Art Ritterschlag, denn der 70-Jährige ist so etwas wie der „Mister Hochsprung“ in Deutschland. Hat Top-Athleten wie die deutsche Rekordhalterin Ariane Friedrich und Olympiateilnehmer Gerd Nagel trainiert, mit Olympiasiegerin Alina Astafei und Weltrekordler Javier Sotomayor zusammengearbeitet. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagt Jacob Thomä über die Kooperation mit seinem prominenten Förderer, der nicht lange brauchte, um dessen Talent zu erkennen. „Der junge hat Potenzial“, meinte der 70-Jährige nach dem ersten Kadertraining mit dem Schwälmer Jung. Und: „Er ist sehr reif für sein Alter, leistungsorientiert und hat ein sehr gutes Bewegungsgefühl.“

„Mister Hochsprung“ fördert Schwälmer Jung

Mittlerweile fahren ihn seine Eltern einmal pro Woche nach Frankfurt und einmal zum Bezirksstützpunkt nach Baunatal. Dazu kommt zweimaliges Training im Steinwaldstadion sowie ein Wettbewerb am Wochenende. Ein stattliches Pensum für den Gymnasiasten, worunter der Spaß an seiner Leidenschaft aber keineswegs leidet: „Außerdem werde ich ja auch durch reichlich Titel belohnt.“

Trotz hoffnungsvoller Perspektiven sind Ansagen also konkrete Karriereziele und -schritte seine Sache nicht. Ganz im Eisingerschen Sinne: „Es gibt keinen Fahrplan zur nationalen oder gar internationalen Spitze.“ Günther Wawrauschek sieht in Jacob zumindest „den nächsten Zwei-Meter-Springer des Kreises nach Stefan Strelow“. Und glaubt daran, dass irgendwann auch mal der Uraltrekord des Melsunger Axel Dimmel von 2,10 m fällig ist.

Wann? Steht in den Sternen. Denen sich Jacob Thomä in seinem Segelflugzeug ja schon mal angenähert hat.