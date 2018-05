Jerkovic rettet Favorit Schwalmstadt im Kreispokal-Finale

Borken. Der Favorit 1. FC Schwalmstadt gewann nach einem dramatischen Elfmeterschießen das Kreispokal-Finale mit 10:9 (0:0, 1:1, 9:8) gegen die SG Brunslar/Wolfershausen, die von ihren Fans für ihre couragierte Leistung gefeiert wurde.

Die Sensation lag in der Luft. Mit Ansage. „Brunslar/Wolfershausen, ich höre euch nicht“, hallte es durch das Blumenhainstadion, als sich die fast 200 Fans der SG Brunslar/Wolfershausen mal eine akustische Verschnaufpause gegönnt hatten. Der Absender: Frank Schneider, der „Sachse“, als Einpeitscher der Gensunger Handballer bekannt und nun auch im Fußballerlager aktiv. Nur Minuten später waren sie wieder zu hören, die Anhänger des Gruppenligisten. Und wie! Der Grund: Das Führungstor für den Außenseiter in der Verlängerung des Kreispokal-Finales, als Michael Kördel den Ball nach einem feinen Pass von Lukas Illian über den Schwalmstädter Torhüter (99.) hinweg versenkte.

Erst wurde gejubelt, fanden die Trommler zu ihrem Rhytmus zurück, dann ein „Oh, wie ist das schön“ angestimmt. Ja, die Hoffnung war da, bei der ersten Endspielteilnahme gleich etwas „Überragendes“ (Kördel) zu schaffen, den haushohen Favoriten aus der Verbandsliga in die Knie zu zwingen. Sie währte bis zur 116. Minute, als Vedran Jerkovic per Kopfball nach einer März-Flanke die Blamage abwendete. Und ein dramatisches Elfmeterschießen erzwang, in dem der 1. FC Schwalmstadt mit 9:8 die Oberhand behielt.

Eine finale Entscheidung mit Volksfestcharakter. In dem die SG immer vorlegte, in der jeder ihrer Schützen bejubelt wurde und jeder Schwälmer, der zum Punkt schlich, gleich mal mental mit einem Pfeifkonzert eingestimmt wurde. In dem Theresa Grenzebach die Entscheidung gekommen sah, als ihr Bruder Yannik zum 6:5 traf. Doch Yannick März behielt die Nerven, ebenso wie Lukas Ide und Maximilian Schuch, die ebenfalls unter höchstem Druck ausglichen. Dann trat Philipp Zwicker an - und Steffen Völker hielt. Den Rest besorgte Leon Lindenthal, obwohl der sich nach eigener Aussage vor Aufregung fast in die Hose gemacht hätte.

Torwart Völker pariert

„Einen musste ich ja halten“, kommentierte Pokalheld Völker seine Glanztat. Und: „Ich hatte ja als Torwart nichts zu verlieren.“ Seine Vorderleute schon. Und die Angst vor der Blamage war greifbar. Besonders in der zweiten Hälfte, als der Gegner selbst sein Heil in der Offensive suchte und plötzlich gleichwertig war. „Wir hatten mehr Mut“, bekannte Wirbelwind Lukas Tippel, an fast jeder gefährlichen Situation seiner Mannschaft beteiligt.

In der Tat. SG-Trainer Tim Rudolph hatte seinen Schützlingen in der Pause „die Angst vor dem Gewinnen“ genommen. Und die dem hochkarätigen Gegner die Lust am Anrennen, die bald keine mehr war, sondern mühsame Arbeit, die nach dem Wechsel fast eingestellt wurde. „Wir haben über außen nicht clever genug gespielt“, kritisierte FCS-Trainer Atilla Güven, „denn das war die einzige Möglichkeit, die SG-Abwehr zu knacken.“

Einmal gelang‘s. Mit Folgen. Was aber an der von Michael Kördel beschworenen Einheit mit ihren Fans nichts änderte. Die feierten ihre Helden auch nach der unglücklichen Niederlage. Und trösteten den untröstlichen Philipp Zwicker. • Brunslar/W.: Beuscher - Möller, Hofmeister, Grenzebach, Zwicker - L. Tippel (87. F. Tippel), Herwig, Grasse (85. Folwerk), Folwerk (69. Kördel)- F. Tippel (65. Gerhold), Wollmann (97. Illian). Schwalmstadt: Völker - Dietz, F. Seck, Schuch, Schwalm (57. Ide)- Jerkovic, März - Freund (46. Herpe), Brandner (91. R. Seck), R. Seck (69. Lautenschläger)- Lindenthal. SR: Lecke (Bebra). - Z.: 400. Tore: 1:0 Kördel (99.), 1:1 Jerkovic (116.).