Jetzt greifen sie neu an: Homberger HC stieg erst glücklich auf und blieb dann ohne einen Punkt drin

Bezirksoberliga:

+ © Max Alter Packen es gemeinsam an: Hombergs Kapitänin Giovanna Thimm, Katja Zeller und Trainer Guido Thimm. © Max Alter

16 Spiele, 16 Niederlagen – so die ernüchternde Bilanz der Handballerinnen des Homberger HC in der zurückliegenden Saison der Bezirksoberliga. Und trotzdem sind sie nicht abgestiegen. Der Grund ist die Aufstockung der Spielklasse von neun auf nunmehr 13 Mannschaften.

Homberg – Was zumindest sportlich nicht nach einer Erfolgsgeschichte klingt, hat dennoch seinen Charme. Der Aufstieg als Tabellendritter der Bezirksliga A nach der Saison 2021/22 kam nur zustande, weil andere Vereine zurückzogen. Die jungen, unerfahrenen Hombergerinnen zahlten reichlich Lehrgeld und verloren die ersten fünf Spiele in der Bezirksoberliga mit bis zu 22 Toren Differenz.

Statt zu resignieren, arbeitete das Team geduldig an den Schwachstellen, stabilisierte sich in der Abwehr und kultivierte in Ermangelung echter Distanzwerferinnen das Spiel mit zwei Kreisläuferinnen. Guido Thimm war nicht nur als Handballlehrer, sondern vor allem als Psychologe gefragt, den limitierten Kader immer wieder neu zu motivieren. Seine Töchter Giovanna und Lorena unterstützten ihn dabei auf dem Spielfeld nach Kräften.

Familie übernimmt Verantwortung

Und nicht nur dort. Neben Papa Guido (1. Vorsitzender) übernehmen beide Verantwortung im Verein, Giovanna als stellvertretende Finanzwartin, Lorena als Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Der HC setzt voll auf die Jugend und ist vom Kinderturnen über die Superminis bis zur C-Jugend bestens aufgestellt. „Das ist unsere Zukunft. Da sind wir mit Engagement und viel Herzblut bei der Sache“, sagt Trainer Thimm. Offensichtlich stimmt die Richtung: Beim Kinderturnen gibt es bereits eine Warteliste.

Für die kommende Spielzeit haben sich die Hombergerinnen viel vorgenommen. Aus der schweißtreibenden Saisonvorbereitung soll endlich auch Zählbares resultieren. „Wir werden unsere Punkte holen und alles dransetzen, die Klasse zu halten“, davon ist Kapitänin Giovanna Thimm überzeugt. Sie baut auf den Zusammenhalt und die hervorragende Stimmung im Team. Sicher auch ein Grund dafür, dass die torgefährlichste Spielerin Janina Alheit trotz zahlreicher Angebote anderer Vereine dem HC die Treue hält.

Neuzugang mit Drittliga-Erfahrung

Und da wäre noch ein prominenter Neuzugang, der Hoffnung macht. Auch, weil zuletzt immer mal wieder eine Feldspielerin zwischen die Pfosten musste. Torhüterin Katja Zeller (ehemals Bode), die letzte Saison beim Landesligisten TSV Wollrode sporadisch aushalf und früher beim SV Germania Fritzlars in der 3. Liga spielte, hat Lust auf Handball in der Kreisstadt. Guido Thimm und Zeller kennen sich aus gemeinsamen Fritzlarer Zeiten, sind freundschaftlich verbunden und der Coach fügt süffisant hinzu: „Katja ist eigentlich noch viel zu gut für uns und kann über die ein oder anderen Trainingswürfe nur schmunzeln.“

Mit ihr und jeder Menge Teamspirit soll das Projekt Klassenerhalt gestemmt werden. Kein leichtes Unterfangen, doch ist dem Familienbetrieb Thimm einiges zuzutrauen. Und falls nicht, geht´s trotzdem weiter. Denn „ohne Handball kann der Papa nicht“, weiß Giovanna Thimm. (von Max Alter)