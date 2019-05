Ein paar Prozent sind für die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen im Viertelfinal-Rückspiel in Dormagen noch drin

Melsungen/Dormagen. Die A-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen rechnet sich auch als Außenseiter im Viertelfinal-Rückspiel bei Bayer Dormagen etwas aus.

Welche Relevanz hat die Entfernung zwischen Gummersbach und Dormagen für die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen? Zumindest am Sonntag eine große. 75 Kilometer liegen zwischen den beiden Handballstädten, in etwas mehr als einer Stunde auf der A 4 zurück zu legen. Gelegenheit also für die mitreisenden nordhessischen Fans sowohl beim Viertelfinal-Hinspiel der B-Jugend (Beginn 12.30 Uhr) wie auch beim Viertelfinal-Rückspiel der A-Jugend (So. 16 Uhr, Bayer Sportcenter) den Bundesliga-Nachwuchs anzufeuern. Und für A-Jugend-Trainer Brede die Gewissheit, dass er wie im Hinspiel mit Unterstützung (Ole Pregler, David Kuntscher, Paul Kompenhans) rechnen kann.

Die personellen Voraussetzungen sind also unverändert, die Ausgangsposition nicht. Denn: Die mJSG hat nach der 33:35-Niederlage vor eigenem Publikum einen Zwei-Tore-Rückstand wett zu machen. Was indes die Protagonisten kaum berührt. „Zwei Tore sind nichts“, sagt Kreisläufer Nikita Pliuto, „die kann man aufholen.“ Sogar TSV-Trainer Jamal Naji stimmt ihm zu: „Dieser Sieg ist nicht viel wert.“ In Erwartung eines weiteren Duells auf Augenhöhe, das „erst in der letzten Viertelstunde entschieden wird.“

Steigerungsmöglichkeiten in der Abwehr

Sein Matchplan, „den Gegner immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen“ ging zumindest im Angriff genauso auf wie der seines Kollegen mit zwei Kreisläufern oder dem siebten Feldspieler zu agieren. Also könnte es diesmal auf die Deckung ankommen. „Wir sind besser auf Dormagen vorbereitet“, glaubt Björn Brede nach den ersten aufregenden 60 Minuten. Die zum einen laut Linksaußen Mikulas Cejka offenbarten, „dass wir diesen Gegner drauf haben“, aber auch dass dessen überragende Leistungsträger Julian Köster (Rückraum links) und Carlos Marquis (Mitte) nicht zu bremsen waren. Eine Manndeckung kommt für den mJSG-Coach nicht in Frage, dafür hat er eine offensive Abwehrvariante in petto.

Auf jeden Fall seien da „noch ein paar Prozent mehr drin“. Plus dem psychologischen Vorteil: „Der Druck liegt beim Gastgeber, denn der ist Favorit. Wir haben nichts zu verlieren und können frei aufspielen.“