mJSG im Viertelfinale beim VfL Gummersbach vor hoher Hürde 

Gummersbach – Die Vorfreude auf das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft hat sich bei der B-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen noch mal gesteigert, seitdem der Gegner feststeht. Es gibt nämlich viele gute Gründe, den beiden Spiele gegen den VfL Gummersbach entgegenzufiebern.

Der Triumphzug gegen die SG Flensburg/Handewitt hat gezeigt, dass die mJSG schon vor dem Achtelfinale zu Recht zu den Titelaspiranten gezählt wurde. Also begeben sich die Spieler voller Selbstvertrauen auf die Reise nach Gummersbach, wo am Sonntag ab 12.30 Uhr in der Schwalbe-Arena das Hinspiel stattfindet. Am 12. Mai gastiert dann der VfL ab 16 Uhr zum Rückspiel in Melsungen. „Wir haben gute Chancen, uns für das Halbfinale zu qualifizieren“, sagt Ben Beekmann, der gegen Flensburg als Manndecker ebenso wertvoll war wie als trickreicher Linksaußen.

Sobald die Spieler Optimismus verbreiten, schlüpfen Trainer gern in die Rolle des Warners. Georgi Sviridenko schätzt zwar die Fähigkeiten seiner Jungs, aber der erfahrene Coach sagt auch: „Alle Gummersbacher Spieler sind hervorragend ausgebildet.“

Unverhofftes Wiedersehen

Für den 57-Jährigen ermöglicht der Vergleich mit den Oberbergischen ein Wiedersehen der besonderen Art. Als der mJSG-Coach in den Serien 2013/14 und 2014/15 Trainer der VfL-Reserve war, die damals in der 3. Liga spielte, hieß sein Co-Trainer Philipp Wilhelm. Der 30-Jährige ist mittlerweile Nachwuchskoordinator beim VfL und trainiert zudem die B-Jugend.

Wilhelm freut sich aber nicht nur auf ein Treffen mit Sviridenko, sondern mit Axel Renner. Der jetzige Nachwuchskoordinator der MT war in der gleichen Funktion beim VfL tätig, als die Gummersbacher ein 16-jähriges Talent aus dem saarländischen Merzweiler in Ihre Nachwuchs-Akademie holten. Dessen Name: Philipp Wilhelm.

Der hat großen Respekt vor den Gästen. Besonders vor dem mJSG-Rückraum-Duo mit Ole Pregler und David Kuntscher. Der VfL-Trainer glaubt aber, dass sich seine Leistungsträger Mathis Häseler und Julius Fanger hinter den beiden Leistungsträgern der mJSG nicht verstecken müssen.