Kämpferisch verbessert, aber unterlegen: Wabern verliert in Hünfeld

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Kim Sippel © Pressebilder Hahn

Diesmal nicht: Die Fußballer des TSV Wabern konnten den 2:1-Coup aus dem Hinspiel nicht wiederholen und unterlagen beim Hünfelder SV mit 0:2 (0:2). Dennoch schöpft Patrick Herpe aus der Niederlage beim Spitzenreiter neuen Mut für den Abstiegskampf in der Verbandsliga, in der ab Mittwoch (19 Uhr) die entscheidenden englischen Wochen anstehen.

Hünfeld – „Dieses Gesicht und diese Stimme auf dem Platz müssen wir immer zeigen. Hünfeld hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber wir sind kompakt aufgetreten und haben sie aus den gefährlichen Räumen zwischen Außenverteidigern und Stürmern weitgehend fern halten können“, fand Spielertrainer Herpe lobende Worte für sein Team. Im Tor durfte Kim Sippel als Dankeschön für besonderen Einsatz im Training trotz privater Verpflichtungen beginnen. Stammrückhalt Islam Elgaz war zuletzt aus beruflichen Gründen verhindert und hatte daher auch das Pokal-Aus in Melsungen drei Tage zuvor verpasst.

Ärgerlich für Sippel, dass er sich kurz vor Schluss in Hünfeld am Zeh verletzte, so dass Elgaz in den letzten Minuten zwischen die Pfosten rückte. Da war längst alles entschieden. Denn der osthessische Tabellenführer machte auf dem Weg zurück in die Hessenliga und zum 14. Heimsieg im 15. Spiel kurzen Prozess. David Brähler nutzte den ersten Fehler des TSV im Spielaufbau zum 1:0 nach einem mustergültigen Angriff aus (4.). Auch das 2:0 fiel durchaus sehenswert, weil Jemal Mohamedadem Kassa einen Traumpass auf Brähler spielte, dessen Vorarbeit wiederum Kevin Krieger zum 2:0 veredelte (43.).

Neuer Mut trotz Niederlage

„Kämpferisch und läuferisch war das einwandfrei, nur für Entlastung und klare Torchancen konnten wir kaum sorgen“, sagte Herpe, der auch mit der Umstellung ab der 20. Minute zufrieden war. Denn ab dann stürmte er zentral hinter Florian Korell und das Team agierte im 4:2:3:1-System mit den beiden Sechsern Lennart Klinge und nun auch Jan Luca Schmeer.

Nach der Pause konnte Wabern das Geschehen sogar noch offener gestalten. Mehr als zwei Abschlüsse durch Martin Mühlberger (60.) und Niklas Müller (70.) wollten allerdings nicht gelingen. Das wollen die Reiherwälder ab Mittwoch besser machen.