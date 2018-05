Kampf um Klassenerhalt: FV Felsberg vor wichtigem Spiel

Schwalm-Eder. Nur ein Sieg in Goddelsheim zählt für den TSV Wabern im Kampf mit Eintracht Baunatal und FC Körle um die Meisterschaft und den Relegationsplatz.

FV Felsberg und SG Kirchberg/Lohne stehen vor Schlüsselspielen im Kampf um den Klassenerhalt.

SG Goddelsheim/Münden - TSV Wabern (Mi. 18.30 Uhr). Mit der Zwischenbilanz von sechs Siegen und 25:1-Toren reisen die Gäste als Tabellenzweiter zum Neuling. Der seinerseits nach acht Punkten aus fünf Spielen noch auf eine zweite Saison in der Gruppenliga hofft. Die Sippel-Elf sollte den Aufsteiger nicht unterschätzen. Zumal mit den verletzten Marcel Geißer und Fabian Hofmann sowie Urlauber Michael Janowicz drei Spieler vom Stammpersonal fehlen.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - Melsunger FV (Mi. 18.30 Uhr in Lohre). „Die werden uns nichts schenken“, erwartet FV-Teammanager Jürgen Clobes keinerlei Schützenhilfe vom MFV im Abstiegskampf. Der sich nach zuletzt drei Pleiten in Folge zugespitzt hat. Zudem fehlen bei den Hausherren die verletzten Maximilian Lohne, Mario Susilovic, Fabian Pfeil, Henrik Heinemann und Urlauber Julian Sattelmacher. Hoffnung macht dagegen die Rückkehr von Kapitän Alexander Müller und Witali Merker. Sowie die Verlegung der Partie auf den kleinen Platz in Lohre.

Der MFV muss mit Aykut Seker und Wojciech Bijan auch zwei Stammspieler ersetzen. Weil angeschlagen, ist zudem der Einsatz von Kapitän Hendrik Schmidt und Markus Kurka fraglich. Allein die Rückkehr von Sebastian Nödel ins Tor ist gewiss. „Derbys mit Melsungen sind immer brisant“, erklärt MFV-Coach Christian Leck vor der Partie in seinem Heimatort.

TSV/FC Korbach - SG Kirchberg/Lohne(Mi. 18.30 Uhr). Beide Mannschaften benötigen im Abstiegskampf weitere Punkte. Mit der besseren Ausgangslage für die Hansestädter (34) gegenüber der SG (28). Die Gäste mussten sich zuletzt gegen die Top-Teams aus Körle und Wabern geschlagen geben. Korbach dagegen überraschte nach vier Niederlagen mit zwei Siegen. Damit ist klar: Auf die Elf der Spielertrainer Paul Graf und Frank Jäger wartet erneut eine harte Auseinandersetzung.

FC Homberg - SG Bad Wildungen/Friedrichstein (Do. 19.30 Uhr). Das letzte Aufgebot der Kreisstädter kassierte beim 0:2 gegen Goddelsheim/Münden beide Gegentore durch einen Foulelfmeter und damit die dritte Niederlage in Folge. Dabei musste auch Mohamad Jamma ersetzt werden. So herrscht am Stellberg aktuell das Prinzip Hoffnung. (zkv)