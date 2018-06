Katharina Hemmer überragt beim Dressur-Turnier in Fritzlar

Fritzlar. Katharina Hemmer aus Westfalen war die überragende Dressur-Reiterin beim Turnier des LRuFV Fritzlar. Sie gewann auf ihrem 15-jährigen Wallach Royal Flash beide S*-Prüfungen.

„Ich habe mir einen Traum erfüllt“, sagt Katharina Hemmer. Nein, gemeint ist nicht ihr Sieg bei der S*-Dressur (St. Georg Special) beim Reitturnier des LRuFV Fritzlar, obwohl der bei der 23-Jährigen durchaus Glücksgefühle auslöste. Zumal ihr der zweite Ritt auf Royal Flash noch besser gelungen war: „Wir haben mehr riskiert und mein Pferd hat, nachdem es sich an die guten Bedingungen hier gewöhnt hat, noch mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt.“ Das wirkte sich besonders auf die Trab-Lektionen aus. Und auf die drei Kampfrichter, die das Paar mit 848,50 Punkten klar auf den ersten Platz setzten. Machte eine Steigerung auf 68,984 gegenüber 68,254 Prozent in der Qualifikation, die die Westfälin ebenfalls gewann.

Nein, gemeint ist, dass sie mittlerweile ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Die Reiterin des RV Altenautal absolvierte auf dem Fleyenhof (bei Etteln in Westfalen) von Olympiareiter Hubertus Schmidt, der 2004 in Athen mit der deutschen Equipe die Goldmedaille gewann, eine Ausbildung - und wurde als Pferdewirtin übernommen. „Nun reite ich den ganzen Tag“, beschreibt sie ihr Glück.

Royal Flash hat sie seit acht Jahren unter ihren Fittichen. „Die beiden sind zusammen groß geworden“, erklärt Mutter Anne, bei jedem Turnier ihrer Tochter als „Mädchen für alles“ dabei, die erstaunliche Harmonie zwischen Pferd und Reiterin, die sich „über die Jahre zusammen gerauft und hoch gearbeitet haben“ (K.H.). Dabei dient ihr Chef Hubertus Schmidt, der über 30 Pferde bis zur Grand-Prix-Reife ausgebildet hat und mehrere ausländische Reiter (u.a. die finnische Dressur-Mannschaft) trainiert, Katharina als Vorbild: „Er kann sich auf jedes Pferd einstellen. Es ist eine Ehre für mich, für ihn zu arbeiten.“ Eigene sportliche Erfolge (wie in Fritzlar) und Ambitionen nicht ausgeschlossen.

Draude steigert sich

Als sechste von elf TeilnehmerInnen hatte Lokalmatadorin Lisa-Maria Draude auf Rühmann die Führung übernommen. Wusste aber gleich, dass die 814,50 Punkte (66,22 Prozent) nicht zum Sieg reichen würden. In der Tat wurde die Fritzlarerin außer von Katharina Hemmer noch von Jennifer Schön auf Amos (2.) und Andrea Braun auf Louis Vuitton (3.) überholt - und war mit dem vierten Platz in diesem erlesenen Feld trotzdem zufrieden: „Heute lief‘s viel besser als in der Qualifikation. Da habe ich als Siebte mindestens 25 Punkte liegen lassen.“

Ihr 14-jährige Wallach, der seine Stärken bei den Traversalen und dem starken Galopp hat, präsentierte sich durchlässiger, abgeklärter. Und vor allen Dingen diesmal fehlerfrei.