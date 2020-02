Kirchhof-Gegner BSV Sachsen-Zwickau: Vom Fast-Absteiger zum Spitzenteam

Tabellendritter in Bestbesetzung

Norman Rentsch

Was für eine Entwicklung! Als Drittletzter der letzten Saison der 2. Handball-Bundesliga nur wegen Nellingens Insolvenz dem Abstieg entronnen starteten die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in der laufenden Spielzeit so richtig durch.