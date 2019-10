Kirchhof-Gegner: Saskia Lang der Königstransfer Union Halle-Neustadts

Seit 1991 gehören sie zum Inventar der 2. Handball-Bundesliga, die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt. Zwei Kurzausflüge ins Oberhaus inklusive: 1998/99 und 2018/2019. Beide Male mit wenig Erfolg gekrönt.

Den letzten Abstieg scheinen die Ostdeutschen gut verkraftet zu haben, reisen sie doch als Spitzenreiter heute zur SG 09 Kirchhof (Sa. 18 Uhr Stadtsporthalle Melsungen).

Der Trainer

Ist eine Trainerin. Eine österreichische Ex-Nationalspielerin (107 Spiele, 820 Tore), eine zweifache Champions-League-Siegerin (mit Hypo Niederösterreich), eine zweifache Double-Siegerin (Meister plus Pokal) in Slowenien (mit Ljubljana). Tanja Logvin (45) nämlich, seit 2018 bei Halle-Neustadt an Bord, nachdem die gebürtige Ukrainerin zuvor die Zweitligisten Buchholz-Rosengarten und Neckarsulm trainiert hatte. Erste Trainererfahrungen hatte sie in Dänemark gesammelt (u.a. beim Drittligisten Vendsyssel Handbold und beim Erstligisten Aalborg).

+ Tanja Logvin: Trainerin von Halle-Neustadt © SV Union Halle-Neustadt

Der Kader

Ziemlich neu, denn acht Spielerinnen gingen und fünf kamen. „Marina Ferreira Lopes schaffte den Sprung zum Thüringer HC, die anderen hatten unsere Erwartungen nicht erfüllt“, erklärt Logvin den personellen Schnitt. Königstransfer war Saskia Lang, 76-fache Nationalspielerin, die noch Talent Julia Redder vom Thüringer HC mitbrachte. Weitere hochkarätige Neuzugänge sind Lea Gruber (aus Waiblingen) und Danique Boonkamp (Kirchhof).

Das Saisonziel

„Platz eins bis vier“, sagt die Trainerin. Aber auch, „dass die Mädchen träumen dürfen.“

Die Aufstellung

Im Tor ist Anica Gudelj nicht nur die unumstrittene Nummer eins, sondern auch das Rückgrat der 3:2:1-Deckung. „Die fängt unheimlich viele Bälle ab“, weiß SG-Trainer Christian Denk um die Stärken der Kroatin. Die Flügelzange bilden Swantje Heimburg (rechts) und Jenice Funke (vom SC Markranstädt), am Kreis wirbelt Pia Frederike Dietz. Im Rückraum sind Saskia Lang (l.), Sophie Lütke (Mitte) und Lea Gruber (rechts) gesetzt, dahinter bekommen auch Lena Smolik und Danique Boonkamp ihre Spielanteile.

Die Form

Richtig gut. Fünf Spiele, fünf Siege lautet die makellose Bilanz der Logvin-Schützlinge, die in den letzten beiden Spielen Herrenberg und Rödertal das Nachsehen gaben.