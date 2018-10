Waberns Weltmeister: Kim Sippel erlebt kurze Nacht

Kassel/Lissabon. Nach dem sensationellen WM-Triumph auf dem Kleinfeld in Lissabon hat der Waberner Kim Sippel mit seinen Fußballer-Kollegen ausgelassen in Portugals Hauptstadt gefeiert.

Das Nachtleben von Lissabon lernen viele Touristen kennen. Aber mit einem Weltmeister-Pokal in der Hand? Wohl kaum. Doch der Nordhesse Kim Sippel kam am späten Samstagabend in Portugals Hauptstadt in diesen Genuss. Denn nachdem der Spielertrainer vom Gruppenligisten TSV Wabern mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den WM-Titel auf dem 45 x 25 Meter großen Kleinfeld gewonnen hatte, ging es zunächst mit der Trophäe durch die Innenstadt zum Hotel.

„Dann haben wir uns kurz frisch gemacht und sind wieder los“, sagte Torwart Sippel am Tag danach, „viel geschlafen habe ich nicht.“ In Bairro Alto, einem beliebten Kneipenviertel, machten er und seine Teamkameraden die Nacht zum Tag und stießen mehr als einmal auf einen großartigen Erfolg an, der sich in der vergangenen Woche zunächst nicht abgezeichnet hatte.

Nach einem 9:0-Auftaktsieg gegen Indien gab es eine 0:2-Niederlage gegen Kroatien. „Daraufhin sind wir als Team losgezogen und haben den Mannschaftsgeist neu beschworen“, berichtete Sippel. Mit Erfolg: 7:0 im letzten Gruppenspiel gegen Angola. Im Achtelfinale wurde Slowenien ausgeschaltet. Im Viertelfinale lagen die Deutschen bereits 0:2 gegen die USA zurück, glichen aber noch aus – im Penaltyschießen hatte Sippel seinen großen Auftritt: Er wehrte alle drei Bälle ab. Der nächste Sieg. „Danach war mir klar: Jetzt können wir alles erreichen“, sagte der 29-Jährige.

+ Der neue Weltmeister: Die deutsche Mannschaft feiert den WM-Titel. Im Vordergund mit einem blauben Trikot: Kim Sippel. © Lukas Mengeler/nh

Auch in der Vorschlussrunde musste der Waberner mit seinen Kollegen in die Verlängerung. Diesmal war der gebürtige Fürstenhagener bei zwei Versuchen im Penaltyschießen zur Stelle. Deutschland stand im Finale. Und im Endspiel gab es ein 1:0 gegen Polen. 3000 Zuschauer im eigens für die WM aufgebauten Stadion auf dem prunkvollen Praca do Comercio bildeten die passende Kulisse für eine rauschende Party in Schwarz-Rot-Gold.

„Das war das geilste Ereignis, das ich bislang erlebt habe“, stellte Sippel fest. Und der Waberner war immerhin schon bei drei Europameisterschaften mit der Vertretung des Deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbandes (DKFV) dabei. Seit Samstagnachmittag erreichten ihn in den diversen Kanälen wie Whatsapp, Instagram und Facebook unzählige Glückwunsch-Kurznachrichten.

Am Sonntag kehrte er zurück nach Deutschland. Sein erster Weg führte ihn aber nicht in die eigenen vier Wände, sondern nach Wabern, wo das Punktspiel gegen den TSV Mengsberg anstand. Auf einen Einsatz von Beginn an verzichtete Sippel aber. „Für einen Torwart sind Spiele auf Kleinfeld sehr intensiv“, erklärte der 29-Jährige, „da geht es ja hin und her.“ Immerhin muss er am heutigen Montag nicht zur Arbeit. Sein Chef räumte ihm einen weiteren Urlaubstag ein.