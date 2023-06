Kördel geht als MFV-Held: Melsungen ist Kreispokalsieger

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Hier mal hinten dran: Melsungens Siegtorschütze Maximilian Kördel (r.), der Mengsbergs Fabian Mader den Ball streitig machen möchte. © Richard Kasiewicz

Aller guten Dinge sind fünf. Zumindest für die Fußballer des Melsunger FV, die nach vier Endspielniederlagen (2007, 2010, 2013, 2014) ihren ersten Sieg im Kreispokal Schwalm-Eder gefeierten haben. Und es dementsprechend nach dem 1:0 (0:0)-Sieg über den TSV Mengsberg krachen ließen.

Trockenerfurth – „Schön, dass das in diesem Jahrtausend noch geklappt hat“, frohlockte MFV-Urgestein Günther Semmler. Auch bei Trainer Sascha Beetz kannte der Jubel keine Grenzen: „Endlich hatten wir mal das nötige Quäntchen Glück, was uns in dieser so schwierigen Serie so oft gefehlt hat.“

Fortuna brauchte Melsungen allerdings vor allem nur in einer Szene in der 89. Minute. Da stand Dennis Dorfschäfer glockenfrei nach einer weiten Flanke von Marcel Fischer. Dorfschäfer verzog jedoch und prallte unglücklich vor den Pfosten, weswegen er die letzten Momente neben dem Platz verbrachte. Somit musste der Angreifer mit ansehen, wie sich Mitspieler André England noch eine Rote Karte abholte.

Schiedsrichter Kempa überragt

Denn als der TSV alles nach vorne warf, wurde er ausgekontert. Bei einer Drei-gegen-Eins-Situation wollte der Torjäger in der Funktion des letzten Mannes Ivan Durdek nicht laufen lassen. Sein Foulspiel ahndete der beste Mann auf dem Platz, Schiedsrichter Felix Kempa, konsequent mit der Roten Karte (90.+4).

Somit blieb es bei einem Goldenen Tor, das für den Spieler des Spiels das schönste Abschiedsgeschenk ist. Nach sechs Jahren für den TSV wurde Maximilian Kördel nämlich für den verletzten André Schnell eingewechselt, rieb sich auf und belohnte sich und sein Team in einem höhepunktarmen Finale in der 74. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Kapitän Markus Kurka hatte sich ein Herz gefasst, marschierte über den linken Flügel und flankte. Den ersten Versuch per Kopf von Enes Sezer konnte Zerberus Sacir Nikocevic in seinem letzten Einsatz für Mengsberg noch parieren, gegen den Nachschuss von Kördel war er chancenlos. „Es war ein Fifty-fifty-Spiel, ein typisches Finale. Spielerisch war es für alle schwierig, umso schöner ist es, dass ich mir einen würdigen Abschluss verschaffen und entspannt nach Wabern gehen kann“, sagte der Siegtorschütze.

Mengsberg kommt nicht ins Spiel

Auf der Gegenseite wollte den Engelhainern wenig gelingen. Den meisten Szenenapplaus kassierte der frühere Spielertrainer Daniel Hainmüller, der in seiner Rolle als Zuschauer den Ball elegant mit der Hacke spielte. Ansonsten mühten sich etwa Tim Hagemeier oder nach der Pause Johannes Müller ohne Ertrag. „Das war nicht das, was wir erwartet hatten. Wir konnten zu wenig Bälle behaupten und sind einfach nicht in unser Spiel gekommen“, gab denn auch Trainer Ertac Caliskan zu Protokoll. (von Sebastian Schmidt)

Melsungen: Nödel - Möller (80. Vollgraf), Haas, Miedl, Kurka - Mager (64. Kolek), Schnell (42. Kördel), Durdek, Raabe, Schöneberg - Sezer.

Mengsberg: Nikocevic - Weber (84. Fischer), Mader (77. Fey), Schenk, Hagemeier - Moll, Hakaj, Lecher, Müller - England, Dorfschäfer.

SR: Kempa (Wabern): Z: 400. Tor: 1:0 Maximilian Kördel (74.). Rot: England (90.+4, Notbremse)