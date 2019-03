Bajics und Grunewalds Wiedersehen beim Hit in Spangenberg

Jubelten lange zusammen: Christoph Grunewald (links, jetzt in Edermünde) und Boris Bajic, der nun im Hit Gastgeber als Spangenbergs Spielertrainer ist.

Es ist der Hit unter den Spitzenspielen: Der TSV Spangenberg (42 Punkte/46:13 Tore) erwartet im ersten Pflichtspiel des Jahres den SC Edermünde (44/67:18) zum Gipfeltreffen der Fußball-Kreisoberliga (So. 15 Uhr).

Das sind die beiden Mannschaften, die mutmaßlich den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Spangenberg ist bei drei Unentschieden noch ungeschlagen. Edermünde hat nach dem 1:2 zum Auftakt gegen die SG Neuental/Jesberg 44 von 48 Punkten in Serie geholt. „Das Spiel wird noch nicht über den Aufstieg entscheiden“, betont dennoch SCE-Trainer Christoph Grunewald.

Der 32-Jährige gibt seinen Einstand, nachdem sich der Verein Anfang Januar überraschend von Coach Hannes Alter trennte und ihn als bisherigen Co-Trainer beförderte. Für Grunewald ist die Premiere gleich mit einer besonderen Note verbunden. Denn mit Spangenbergs Spielertrainer Boris Bajic bildete er von 2012 bis 2017 die Doppelsechs beim Verbandsligisten Melsunger FV.

„Wir werden für 90 Minuten unsere Interessen anders gestalten. Aber nach dem Spiel trinken wir zusammen ein Bier“, erklärt Grunewald. Ende Januar teilten sich beide beim Lehrgang zur B-Lizenz in Grünberg sogar das Zimmer. „Natürlich gab es da Sprüche, auch für die anderen Teilnehmer war es sehr amüsant“, sagt Bajic.

Hinspiel 2:2

Beim 2:2 im Hinspiel In Holzhausen brachte Felix Mertsch den SCE früh in Führung. Boris Bajic und Pascal Seitz drehten den Spieß um, ehe erneut Mertsch für den Endstand verantwortlich war. Das waren zwei von 23 Treffern, mit denen der 21-Jährige die Torjägerliste anführt. Intern folgt Freistoßspezialist Nico Langhans (10). Die Liebenbachstädter halten dem vor allen den erst 18-Jährigen Jannik Bickel (14 Tore) und den syrischen Routinier Ali Alrifaai (7) im Angriff entgegen.

„Wir sind gut vorbereitet, die Stimmung ist sehr gut. Die Jungs wissen, um was es geht“, betont Bajic, selbst als fünffacher Torschütze in Erscheinung getreten. Zudem kündigt der 34-Jährige Bestbesetzung an und erwartet „ein kleines Spektakel.“ Die Gäste haben bis auf die Langzeitverletzten Lukas Minkler und Patrick Lutzi keine Ausfälle zu beklagen und wollen ihre Super-Serie nach ebenfalls 16 Partien ohne Niederlage ausbauen.

VON BERND KROMMES