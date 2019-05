Mertsch führt SC Edermünde in die Gruppenliga

Schon zehn Minuten vor Spielende sehnten die 300 Zuschauer den Schlusspfiff herbei. Kein Wunder, schließlich ließ der SC Edermünde beim 7:0 (6:0) gegen den TSV Obermelsungen keine Zweifel an der vorzeitigen Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga aufkommen.

Und feierte damit nach fünfjähriger Abstinenz die Rückkehr in die Gruppenliga. Sekunden nach dem Abpfiff musste SCE-Coach Christoph Grunewald bereits die erste Bierdusche hinnehmen. Der ausgewechselte Heiko Krug war der Übeltäter. Erst in diesem Moment löste sich die Anspannung beim Trainernovizen, der in der Winterpause das Amt übernommen hatte. „Mir fällt schon ein Stein vom Herzen, dass unser Ziel endlich erreicht ist. Auch Hannes Alter gebührt die Anerkennung für diese Saison“, fand Grunewald inmitten des Jubels lobende Worte für seinen Vorgänger.

Das Team um Kapitän Nicolai Jabornig hatte die taktischen Vorgaben in der ersten Halbzeit perfekt umgesetzt, Spielfreude entwickelt und damit überhaupt keine Nervosität aufkommen lassen. Wie so oft war es Felix Mertsch, der früh die Weichen auf Sieg und Meisterschaft stellte. Dem 1:0 (6.) ließ der mit 34. Saisontoren gefährlichste Liga-Angreifer, der sich darüber hinaus ballsicher und zweikampfstark präsentierte, auch noch die Treffer zum 3:0 (12.) und 6:0 (37.) per Foulelfmeter folgen. Zwischendurch erzielte Nico Langhans, nachdem er bereits das 2:0 markiert hatte (10.), mit einem präzisen Fernschuss in den Winkel das 5:0 (32.). Zuvor durfte sich auch Christopher Linke als Torschütze feiern lassen (29.). Zum Leidwesen des Gäste-Trainers Jonas Jacob, der nur zwei eigene Chancen durch Sebastian Ludwig (85.) und Robin Kästner (89.) verzeichnete und daher treffend konstatierte: „Wir haben vor allem hinten dumm angestellt. Aber der Gegner war heute bärenstark und ist zurecht Meister.“

Denn das 7:0 durch den aufgerückten Innenverteidiger Steffen Koch (70.) hätten die eingewechselten Alexander Einwächter (86.) und Dominik Heldmann (88.) sogar noch in die Höhe schrauben müssen. „Wir haben das Spiel und die Saison dominiert. Jetzt lassen wir uns dafür feiern“, freute sich Antreiber Langhans mit den Stimmungskanonen Mertsch und Max Germeroth nach der Partie auf 300-Liter-Freibier und eine ausgelassene Party im Vereinsheim.