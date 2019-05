SG-Spielertrainer Graf winkt die Krönung einer gelungenen Saison

Obervorschütz – Das wird ein heißer Tanz: Die Fußballer der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar können heute (18.30 Uhr, Obervorschütz) zum ersten Mal Kreispokal-Sieger werden. Gegner 1. FC Schwalmstadt ist als Titelverteidiger dennoch leicht favorisiert. Hier die wichtigsten Fakten vor dem Anpfiff.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar: „Das Finale ist für uns als Dorfverein ein absolutes Highlight. Für viele ist es die erste Chance, den Pokal zu gewinnen, vielleicht sogar die einzige“, betont Spielertrainer Graf ebenso demütig wie optimistisch. Der 35-Jährige ist mit dem achten Platz in der Serie sehr zufrieden und lobt den gelungenen Verjüngungsprozess. Sinnbildlich dafür stehen zwei Flügelspieler aus dem eigenen Stall.

Rechtsverteidiger Frederik Pfaar, der dank seiner Dynamik flexibel auch offensiver agieren kann, hat den Sprung aus der eigenen Jugend ebenso geschafft wie Jan Wicht. Dem 25-Jährigen gelang als Haddamarer Jung das Kunststück, sich als Kreisliga-Kicker auf Gruppenliga-Niveau zu kämpfen und solide links zu verteidigen.

Zwei Hoffnungsträger, vor denen Paul Graf mit 115 Toren in sechs Jahren Gruppenliga weiterhin vorwegmarschiert. Der Mittelfeldmotor, der je nach Bedarf neben der Zehn auch auf der Neun angreift, ist als Ex-Schwalmstädter traurig über die Entwicklung bei seinem früheren Verein. Allerdings auch aus gutem Grund hoch motiviert, dem FCS einen weiteren Schlag zu versetzen.

Denn für Frank Jäger wird das Endspiel zur letzten Partie seiner Karriere. Der 37-Jährige war 2001 zum FCS-Vorgängerklub TuSpo Ziegenhain gewechselt und bis 2013 als Kapitän eine Institution in Schwalmstadt. „Wir wollen alles versuchen, dass Franky noch mal einen Pokal gewinnt und dann auf der Mannschaftsfahrt nach Dorf Münsterland zusammen feiern“, betont Graf, der Torjäger Nils Schöneberg (17 Treffer ebenso wie der Spielertrainer) nach einem Muskelfaserriss zumindest wieder als Joker bringen kann.

1. FC Schwalmstadt: Retten können die Schwälmer ihre Saison nicht mehr. Aber zumindest mit einem guten Gefühl zu Ende bringen und Selbstvertrauen tanken, um den Betriebsunfall Abstieg im kommenden Jahr zu korrigieren. „Wir haben Lust, wieder Hessenpokal zu spielen und wollen unbedingt einen versöhnlichen Abschluss“, betont FCS-Coach Atilla Güven. Wohlwissend, dass die SG in der Lage ist, seine Mannschaft vor große Probleme zu stellen. Das Testspiel am 20. Februar in Treysa gewann das Graf-Team nach Treffern von Hayder Aljawdhari (2), Nils Schöneberg (2), Kapitän Marvin Diehl und Cem Demirci nach 0:2-Rückstand mit 6:3.

„Paul Graf zählt noch immer zu den besten Kopfballspielern Nordhessens. Ihn und seine Ablagen auf die schnellen Außen müssen wir unbedingt clever verteidigen“, betont Güven, der im Vergleich zum 3:3 gegen den SV Kaufungen Paul Hohmann wieder an Bord hat. Dafür ist Jan Niklas Brandner verhindert. Hohmann stellt der Fußball-Lehrer ebenso wie Ricardo Seck und Brian Mitchell einen Platz in der Startelf in Aussicht. Zudem rückt Daniel Schwalm aus der Reserve ins Aufgebot.