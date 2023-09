Kreispokal-Schwalm-Eder: Ein „Kacktor“ für Wabern und ein Kantersieg im Viertelfinale

Von: Sebastian Schmidt

So eng war nicht jeder Zweikampf: (v.l.) Fuldalöwe Jonas Zilch (l.) und Mengsbergs Leon Seitz. © Richard Kasiewicz

Die Favoriten haben sich im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals souverän behauptet: Der TSV Wabern (4:1 in Lohre) und der TSV Mengsberg (12:1 in Beiseförth) stehen im Halbfinale. Termine und Auslosung folgen noch.

Schwalm-Eder – Zuvor war mit dem 1. FC Schwalmstadt der dritte hoch gehandelte Gruppenligist kampflos weitergekommen, weil sich der Melsunger FV die Blöße gab, keine Mannschaft stellen zu können – und der FCS nicht verlegen wollte.

FV FeLoNi - TSV Wabern 1:4 (0:3). 18 Minuten lang hielt die Fünferkette des FV dicht. Die Gastgeber hatten durch Andrej Lang sogar eine erste Chance (8.). Doch dann machte eine Slapstick-Einlage alles zunichte. Ein Treffer der Marke „Kacktor des Monats“, der es mit entsprechendem Videomaterial ins Fernsehen zu „Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs“ schaffen könnte. Denn nach Zuspiel von Torwart Kevin Krahn wollte der ansonsten so verlässliche Verteidiger Youssef Mliki einen langen Ball schlagen. Doch Waberns Marius Rohde lief ihn hoch an, wurde am Rücken getroffen, so dass das Spielgerät in hohem Boden kurios im langen Eck einschlug (18.).

Unglücksrabe Mliki verursachte keine zwei Minuten später gegen Rohde einen Strafstoß, den Luca Wendel aber an den Pfosten setzte. Kein Problem für den TSV, denn nach feiner Vorarbeit von Maximilian Kördel ließ Furkan Eker das 2:0 folgen (23.). Der Felsberger, der indes noch nie für einen der FV-Stamm- oder Vorgängervereine spielte. Mit einer herrlichen Einzelaktion vor 350 Zuschauern entschied Rohde das Derby mit dem 3:0 (38.).

Immerhin ließen sich die Hausherren nicht hängen. Justin Gümbel traf wie bislang immer und verkürzte per Foulelfmeter (66.). Zuvor war er vom ehemaligen FV-Rückhalt Islam Elgaz gefoult worden. Den Schlusspunkt zum 4:1 für Wabern setzte erneut Eker (76.), nachdem auf der Gegenseite Alessandro Schmidt in letzter Sekunde gebremst worden war (66.).

SG Fuldalöwen/Beisetal - TSV Mengsberg 1:12 (0:5). Von Beginn an wurde der TSV seiner Favoritenrolle gerecht und hatte die Partie bereits zur Pause entschieden. Bei einer konzentrierten Vorstellung schossen Dennis Dorfschäfer (11., 27.), Maximilian Lecher (18., 43.) und Kevin Kutzner (36.) den Gast mit 5:0 in Führung. „Der TSV überzeugte mit sicherem Passspiel und effizienter Chancenverwertung. Wir müssen das Umschaltspiel nach Ballverlusten und unser generelles Zweikampfverhalten deutlich verbessern“, fordert SG-Sprecher Ralf-Urs Giesen. Direkt nach dem Wechsel gelang den Fuldalöwen der Ehrentreffer. Jonas Zilch überwand Fabian Mader im Mengsberger Tor (46.). Der TSV stellte jedoch nur vier Minuten später durch Laurin Krämer den Fünf-Tore-Abstand wieder her. Erneut Lecher (52., 61.), Kutzner (67.), Dorfschäfer (77., 82.) und Krämer (90.) machten das Dutzend voll. (bd/sbs)

Schoss ein „Kacktor“: Marius Rohde. © Bernd Krommes