Kreispokal Schwalm-Eder: Hit steigt in Felsberg-Lohre

Schwalm-Eder. Bereits heute startet der Fußball-Kreispokal ins Achtelfinale. Der TSV Besse trifft ab 19 Uhr auf einen guten Bekannten aus der Relegation, den TSV Schwarzenborn.

Die Gäste hatten dabei mit 3:0 das bessere Ende für sich und feierten den Aufstieg in die Kreisoberliga. Nun ist A-Ligist Besse heiß auf Revanche. Der TSV zeigte sich in der zweiten Runde in einer beachtlichen Frühform und warf den Kreisoberligisten SG Neukirchen/Röllshausen mit 4:1 aus dem Rennen.

Zum Pokal-Hit kommt es am Sonntag in Lohre. Dort erwartet der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz den Verbandsligisten 1. FC Schwalmstadt. Das Team des neuen Trainers Gisbert Ey wusste in den ersten beiden Runden zu überzeugen und setzten sich gegen den Klassenkameraden Melsunger FV und den starken Kreisoberligisten SG Bad Zwesten/Urfftal durch. Fehlen werden bei den Felsbergern Valdrin Haxha (Urlaub) und vermutlich die angeschlagenen Mario Susilovic sowie Philipp Römer. Auch der FCS kann nicht in Bestbesetzung antreten, weil Maximilian Schuch, Lukas Ide, Leon Lindenthal, Alexander Bach, Leonard Freund, Jan-Philipp Trümner und Torhüter Tobias Girschikofski fehlen.

Das Achtelfinale: TSV Besse - TSV Schwarzenborn (Fr. 19 Uhr), FV Felsberg/Lohre/Niederv. - 1. FC Schwalmstadt (Lohre), SG Altmorschen/Binsförth - SG Neuental/Jesberg (Altmorschen), SC Edermünde - VfB Schrecksbach, Spvgg. Zella/Loshausen - TSV Wabern (Zella), FSG Efze 04 - FC Körle (Hebel, alle So. 17 Uhr), SG Uttershausen/Lendorf - SG Kirchberg/Lohne/Haddamar (Mi. 19 Uhr), TSV Mengsberg - FSG Gudensberg (Sa. 28. Juli, 16 Uhr).

Spielberichte übermitteln

Die Spielberichte aus Besse, Altmorschen und Hebel bitte an unseren Mitarbeiter Uwe Verch unter Tel.: 01 51 / 11 58 10 85 unmittelbar nach Anpfiff durchgeben. Die Berichte aus Zella und Edermünde nimmt unser Mitarbeiter Bernd Krommes unter Tel.: 01 51 / 50 24 56 50 entgegen. (zvw)