Titelaspiranten Wabern und Schwalmstadt mit Ersatz ins Viertelfinale

Wabern – Eigentlich ist die Viertelfinal-Partie zwischen den Gruppenliga-Spitzenteams des TSV Wabern und dem 1. FC Schwalmstadt heute Abend ab 19 Uhr am Waberner Reiherwald das vorweg genommene Endspiel im Fußball-Kreispokal. Allerdings gehen die Rivalen stark ersatzgeschwächt in die Partie.

Kim Sippel setzt klare Prioritäten und betont: „Für uns hat der Ligabetrieb mit dem Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg Vorrang.“ Zudem hat der Übungsleiter eine reduzierte Bedeutung des Pokalwettbewerbs ausgemacht. Die Gründe: das rückläufige Interesse der Vereine, eine unglückliche Organisation mit Spielen in der Vorbereitung sowie englischen Wochen bis in den August hinein. Abgesehen von den verletzt fehlenden Florian Korell, Fabian Hofmann, Michael Janowicz und Witali Merker sowie Urlauber Sebastian Löcke werden einige Akteure eine Spielpause erhalten. Zudem wird Sippel selbst, da Torhüter Lukas Martin noch gesperrt ist und Vertreter Maximilian Korell fehlt, wieder im Kasten der Gastgeber stehen.

Ähnlich düster gestaltet sich die Personalsituation bei den Schwälmern. Wegen Verletzung müssen Vedran Jerkovic, Peter Liebermann, Leon Lindenthal und Nick Allerdings passen. Auch Fabian Seck (Urlaub), die erkrankten Jan Philipp Trümner und Jannik Herndl sowie Paul Hohmann und Jan Niklas Brandner (Beruf) können nicht auflaufen. Trotzdem erwartet FCS-Coach Atilla Güven Wiedergutmachung für die 1:2-Punktspielpleite gegen Schlusslicht Volkmarsen. „Die Mannschaft wird sich auf dem Platz zerreißen, um die Schmach vom letzten Spieltag zu tilgen. Zudem wollen wir zum dritten Mal in Folge ins Finale einziehen“, verspricht er eine hoch motivierte Rumpfelf. Trotzdem. So richtig aufdecken werden die beifen Titelaspiranten ihre Karten wohl erst im Gipfeltreffen am 6. Oktober in Wabern.