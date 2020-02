31-Jährige löst Gunnar Kliesch ab

+ © Pressebilder Hahn Bald Trainerin von Fritzlar II: Melina Horn (links, hier am Ball vor Dortmunds Jana Willing). © Pressebilder Hahn

Melina Horn wird im Sommer Trainerin des SV Germania Fritzlar II. Und tritt somit die Nachfolge von Coach Gunnar Kliesch an, der das Team souverän mit 25:3-Punkten und einer Tordifferenz von plus 101 auf den ersten Platz in der Handball-Landesliga geführt hat.