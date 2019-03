MSG Körle/Guxhagen landet ohne Vier Coup in Rotenburg

In die Zange genommen: Simon Linz (Körle/Guxhagen) wird in dieser Szene von den Rotenburgern Simon Golkowski (l.) und Christian Eimer gestoppt.

Trotz des Ausfalls von vier Stammkräften machte die MSG Körle/Guxhagen dank eines 23:22 (12:12)-Sieges bei der TG Rotenburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Mit dieser Mannschaftkonstellation war das eine herausragende Leistung“, freute sich MSG-Coach Udo Horn über den Coup.

Neben den Langzeitverletzten Janik Lanatowitz (Fingerbruch) und Thore Schröder (Handgelenkbruch) waren auch noch die Rückraumspieler Christian Schade und Tom Küllmer krankheitsbedingt ausgefallen. Also rückte Niklas Griesel auf die verwaiste Spielmacherposition. Nebenmann Max Bieber suchte häufig erfolgreich die Eins-gegen-Eins-Situation, band dabei zwei Gegenspieler, ehe er Linksaußen Tim Ploch fand, der insgesamt neun Tore erzielte. So setzte sich die MSG Körle auf 11:8 (23.) ab, scheiterte danach aber einige Male am eingewechselten Alexander Dick im TG-Tor.

Nach dem Wiederanpfiff drohte die Partie sogar zu kippen, als Rotenburg mit 16:14 (37.) in Führung ging. Doch Griesel und Ploch glichen umgehend aus. Das Spiel stand weiterhin auf des Messers Schneide, ehe Nico Imkes mit seinem Treffer zum 23:21 (59.) alles klar machte. Golkowskis Anschlusstreffer kam zu spät. Wir haben uns nicht von Rotenburgs Hektik anstecken lassen und diszipliniert weiter gespielte“, lobte der Gästecoach.

Tore MSG: Ploch 9, Bieber 4, Linz 3, Griesel 3/1, Imke 2, Schlüter 1, Taube 1. (mm)