TSV Wollrode gegen HSG Twistetal wie aus einem Guss

Jetzt ist es amtlich: Die Landesliga-Handballer der MSG Körle/Guxhagen haben sich den Klassenerhalt vorzeitig gesichert. Allerdings nur, weil die Konkurrenz aus Sicht des Horn-Teams gute Ergebnisse lieferte.

Landesliga Männer:

HSG Großenlüder/Hainzell - MSG Körle/Guxhagen 36:24 (16:13). „Das war mit eines der schlechtesten Spiele der ganzen Saison. Keiner hat Normalform gezeigt“, ärgerte sich MSG-Coach Udo Horn über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft. Einzig Rechtsaußen Niklas Griesel, der sich treffsicher vom Punkt zeigte und acht Tore erzielte, nahm er aus seiner Kritik aus.

Der Plan, Großenlüders Top-Torjäger Lukas Dimmerling mit einer Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen, ging nur bedingt auf. Zwar erzielte der Rückraumspieler lediglich drei Tore, doch im Fünf-gegen-Fünf verlor die MSG viele Zweikämpfe. Vor allem Linksaußen Dominik Malolepszy (11 Tore) war nicht zu stoppen. Schon nach 18 Minuten führten die Hausherren mit 12:6. Dann fing sich die MSG noch einmal und verkürzte bis zur Pause wieder auf drei Tore.

Doch nach dem Seitenwechsel wollte gar nichts mehr gelingen. Mit jeder Menge technischer Fehler und schwachen Abschlüssen lud Körle die Gastgeber zum Kontern ein. Über 22:16 (37.) und 24:17 (41.) zog Hainzell auf 29:17 (47.) davon. Tore MSG: Griesel 8/5, Ploch 4, Bieber 4, Schade 2, Imke 2, Külmer 1, Linz 1, Schlüter 1, Taube 1/1.

Landesliga Frauen:

TSV Wollrode - HSG Twistetal 29:19 (15:10). Waren die ersten 25 Minuten noch ausgeglichen, spielte auf einmal nur noch der TSV. Mit einem Fünf-Tore-Lauf vor der Halbzeit und direkt zwei weiteren Treffern nach Wiederanpfiff setzte sich das Team vorentscheidend auf 17:10 (37.) ab. Twistetal fand kaum noch Lösungen gegen die defensive 6:0-Deckung der Wollröderinnen und wenn doch jemand durchkam, war Dominique Sawyer zwischen den Pfosten zur Stelle.

Im Angriff führten Janina Friedrich und Laura Klipp klug Regie und setzten die Außen Lena Klotzsche (11) und Anna Ködel (4) gegen die offensive 3:2:1-Deckung immer wieder gut in Szene. „Wir haben ein wirklich starkes Spiel gemacht“, lobte Trainerin Margret Schmidt. Tore TSV: Klipp 4, Ködel 4, Friedrich 4, Bartalos 2, Haupt 2, Klotzsche 11/5, Pietsch 1, Vaupel 1.

FSG Körle/Guxhagen - HSG Wesertal 22:26 (11:12).Wieder einmal haderte das Team von Trainer Oliver Fritzschner mit dem eigenen Abschluss. Immer wieder gelang es dem Rückraum um Ivonne Hildebrand, in die Nahtstellen der robusten Wesertaler 6:0-Deckung zu gehen. Doch dann scheiterten Selina Schneider und Co. in regelmäßiger Schönheit an Torfrau Laura Aßhauer. Zudem wurden drei Siebenmeter vergeben.

So setzte sich die HSG auf 21:16 (47.) ab. Körle glich durch Kathrin Kördel zwar noch einmal aus (52.). Doch dann gelang im Angriff nichts mehr. Mit der Defensivleistung hingegen zeigte sich der Trainer weitgehend einverstanden: „Wir haben gut verschoben, hätten teilweise ihre Schützen einen Tick früher angehen müssen.“ Tore Körle: Schneider 6/3, Hildebrand 5/2, Kördel 4/1, Becker 3, Geßner 2, Bachmann 1, Pape 1. (mm)