Basilius Balschalarski glänzt bei Hessenmeisterschaft mit vier Titeln

Hanau. Der Hessische Rekord im Weitsprung der M 70 durch Basilius Balschalarski war das Top-Resultat der heimischen Alterssportler bei der Hessischen Senioren-Hallen-Meisterschaft in Hanau.

Bereits im ersten Durchgang landete der dienstälteste hessische Zehnkämpfer bei 4,63 m und bezwang in diesem Wettbewerb den amtierenden deutschen Senioren-Meister Heinz Wondra (LG Biebesheim/4,30 m) um 33 Zentimeter (siehe auch Regionalsport). Eine Weite dieser Güte wurde in diesem und im letzten Winter von keinem M 70-Senior bundesweit erreicht.

+ Basilius Balschalarski © Richard Kasiewicz Mit vier Meisterwimpeln war der 18-fache Deutsche Seniorenmeister, der heute 73 Jahre alt wird, der erfolgreichste nordhessische Titelsammler am Main und rechnet sich jetzt bei der Deutschen Senioren-Hallen-Meisterschaft Anfang März in Halle an der Saale über 60 Meter Hürden (12,11 s) sowie im Stabhochsprung (2,30 m) ebenfalls Medaillenchancen aus.

Fünf Titel erkämpften die Athleten der MT. Mit 12,81 m im Kugelstoßen (6 kg) gab Uwe Krah einen bemerkenswerten Einstand in der M 55 und bezwang Dieter Laux (LSG Selters/11,55 m) um mehr als einen Meter. Dabei kam der Polizeibeamte aus Süß bis auf sechs Zentimeter an den zwölf Jahre alten Kreis-Rekord von Alwin Wagner heran und fügte in 8,57 Sekunden noch einen dritten Rang über 60 Meter hinzu.

In Rekordlaune bewegte sich Reiner Hilgenberg. Als Dritter löschte er mit 11,77 m (5 kg) im Kugelstoßen der M 60 die erste der elf von Basilius Balschalarski in dieser Altersklassen gehaltenen Bestleistungen aus.

Herbold über 3000 Meter

Bernd Gabel feierte in der M 60 als Erster im Stabhochsprung (2,60 m) sowie im Weitsprung (4,21 m) einen glänzenden Einstand. Standesgemäß gewann Jutta Pfannkuche mit 1,32 m den Hochsprung der W 60. Allerdings muss sich die Senioren-Weltmeisterin von Malaga 2018 bis zu den DLV-Titelkämpfen unterm Hallendach ebenso noch steigern wie Luise Zieba als Erste über 3000 Meter der W 35 in 11:21,93 Minuten.

In 9:47,58 Minuten über 3000 Meter der M 30 gewann Martin Herbold (Homberg) den ersten Titel für das Laufteam Kassel. 2:24,10 Minuten von Andre Lange (SC Neukirchen) über 800 Meter der M 35 reichten lediglich zum vierten Platz.

Der Silberrang von Luise Zieba über 800 Meter (2:36,56) sowie die dritten Plätze der Geismarer Günter Kistner (M 60/12:25,45) und Nicole Ramus (W 45/13:25,23) über 3000 Meter runden den gelungen Auftritt der heimischen Alterssportler bei den Hessenmeisterschaften am Main ab.(zct)