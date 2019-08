Leon Lindenthal als doppelter Derbyheld für den 1. FC Schwalmstadt

Das 1:0 ist unterwegs: Schwalmstadts Leon Lindenthal (in blau) ist hier vor dem Mengsberger Rene Dingel am Ball und lässt Torwart Sacir Nikocevic (im Hintergrund) keine Chance.

Dank eines Doppelpacks von Leon Lindenthal ist dem 1. FC Schwalmstadt der erste Schritt zur angestrebten Rückkehr in die Verbandsliga gelungen.

Mit dem verdienten 2:0 (2:0) vor 540 Zuschauern beim TSV Mengsberg sicherte sich die Güven-Elf die heiß begehrten ersten Punkte im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga.

Die Engelhainer begannen stürmisch und brachten die Gäste durch Mohammad Yunes Maneh (1.) und Dennis Dorfschäfer (5.) in erste Verlegenheit. Indes, den ersten Treffer erzielten die Schwälmer: Lukas Schwalms Anspiel verlängerte Julian Ide per Querpass auf Leon Lindenthal, dem mit einem feinen Drehschuss die 1:0-Führung gelang (9.). Der TSV wirkte optisch durchaus gleichwertig. Allein im Offensivspiel ging vom FCS deutlich mehr Gefahr aus. Mit Neuzugang Janos Moll auf der Sechs bot Mengsberg überraschend Daniel Hainmüller als zentrale Schaltstation hinter der Spitze auf.

Mengsbergs Spielertrainer musste jedoch mit ansehen, wie die Gäste zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für seine Elf, nämlich kurz vor dem Pausenpfiff, noch zum 2:0 trafen. Diesmal betätigte sich Benjamin Trümner als Geburtshelfer einer feinen, direkt gespielten Ballstafette über Kapitän Peter Liebermann zu Lindenthal (45. + 1).

Der Doppeltorschütze behielt bei aller Freude über den Erfolg die Bodenhaftung und betonte: „Meine Mannschaftskameraden haben zweimal mustergültig vorgelegt“. Unmittelbar zuvor hätte Dennis Dorfschäfer dem Spiel eine Wende zugunsten der Hausherren verpassen können. Denn sein Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte nur knapp das Gästetor (45.).

Auch in der zweiten Spielhälfte agierten die Schwälmer gefälliger und eingespielter. Der TSV setzte gute Moral und viel Einsatz dagegen. Während für Schwalmstadt Jan-Philipp Trümner (59., 88.) und Lukas Schwalm (66.) am starken TSV-Rückhalt Sacir Nikocevic scheiterten, galt dies auf der Gegenseite ebenso für Sinan Görgülü (67.), Fabian Mader (67.) und Egzon Arifi (87.), die zu ungenau zielten, oder aber in Tobias Bechtel ihren Meister fanden. „Das 2:0 war der Knackpunkt“, sah Mengsbergs Co-Trainer Markus Weber die Vorentscheidung des Spiels kurz vor der Halbzeitpause. Klar, dass FCS-Coach Atilla Güven von den beiden Toren schwärmte: „Zwei starke Aktionen haben uns diesen Erfolg gesichert“.

Mengsberg:Nikocevic - Dingel (33. Mader), Huber, Rama, Quehl (63. Arifi) - Moll, März - Dorfschäfer, Hainmüller, Görgülü - Maneh (79. Oezalp).

Schwalmstadt:Bechtel - Fey (73. Reitz), F. Seck, Jerkovic, J.P. Trümner - Hohmann, Liebermann - L. Schwalm, Ide (46. Atas), B. Trümner (78. Herndl) - Lindenthal.

VON BERND KNAUFF