Marielies Quehl gewinnt Felsburglauf

Schnell unterwegs: Marielies Quehl (SCS) gewann beim Felsburglauf über fünf Kilometer der Frauen. © Lothar Schattner

Marielies Quehl (SC Steinatal) gelang der einzige heimische Sieg beim 9. Felsburglauf in Felsberg. In 21:17 Minuten kehrte die Melanchton-Schülerin aus Seigertshausen über fünf Kilometer der Frauen als Erste vom Kurs durch das Altenburger Feld und dem Naherholungsgebiet zurück und war dabei mehr als eine Minute schneller unterwegs als bei ihrem Sieg vor einem Jahr.

Felsberg – „Jetzt will ich auch die Jahrgangs-Wertung beim Mini-Marathon in Kassel gewinnen“, ist die hessische Vize-Meisterin im Straßenlauf weiterhin voller Tatendrang. Auf den Plätzen behauptete sich Carina Salzmann (SG Chattengau/22:49) vor Sarah Godduhn (LSG Kassel/22:52) und Therese Kistner (TSV Geismar/23:16).

Einen Reha-Aufenthalt in der Hardtwald-Klinik in Bad Zwesten nutzte Caudia Seegers (TSV Weeze/47:49) zum deutlichen Erfolg über 10 km vor Anne-Carin Maron (TV Hessisch Lichtenau/49:40).

Zwei Tage nach seinem Erfolg beim Nordhessencup der LG Vellmar stand Gebri Tewelde Laufteam Kassel) wieder an der Startlinie. Bereits beim Tordurchlauf aus dem Stadion übernahm der 24 Jahre alte Äthiopier die Führung und schloss mit einem Sieg in 37:22 Minuten ab. Als Zweiter in 37:52 Minuten hatte es Martin Herbold (TuSpo Borken) ebenfalls besonders eilig. Dahinter vergrößerte Timo Bach (SC Steinatal/38:12) im Zweikampf der Cup-Wertung der M 40 seinen Vorsprung vor Michael Koeniger (Ren(n)tiere Homberg/39:48). Mit deutlichem Vorsprung setzte sich Daniel Panow (Laufteam Kassel) in 19:10 Minuten über fünf Kilometer der Männer gegen Felix Färber (19:54) durch.

Stark besetzt waren die Nachwuchs-Rennen über 1000 Meter. Nach anfänglicher Führung wehrte Marius Möller (TSV Urfftal) in der U 14 zeitgleich in 3:32 Minuten den Ansturm des heranfliegenden Jonas Pfeil (LG Gensungen) ab. Bei den Mädchen glänzten Luana Krudewig (ESV Jahn Treysa/U 14/3:36) sowie Lenja Lenz (KSV Baunatal/U 12/3:53). Die Organisatorinnen Petra Pfaff und Daniela Augustin freuten sich über 246 Starter.

Weitere Klassen-Sieger, Männer, 10 km: M 50: Daniel Henkel (Ren) 43:49. M 60: Jörg Brandt (NV) 62:31. M 70: Dieter Weber (Ren) 67:19. 5 km: MJU 16: Linus Schopf (KSV) 19:59. M 60: Ralpf Hassenpflug (RE) 21:14. M 80: Peter Kalbfleisch (VfB) 41:23. W 30: Elsa Stock (TSV Brunslar) 25:44. W 50: Angelika Matthe‘ (Gei) 25:30. W 60: Angelika Siebert (SCN) 29:15. MJU 18: Julian Wiegand (DBS) 22:36. MJU 14: Louis Lenz (DBS) 23:07. MKU 12 : Jonathan Winzenburg (JG) 28:56. WJU 20: Maja Mann (Gei) 27:33. WJU 18: Sophia Fröhlich (TB) 23:36. 1000 m: MKU 12: Luis Jenner (Gei) 3:45. MKU 10: Leonard Klapsing (Gensungen) 4:00. WKU 10: Mira Nillies (Gei) 4:05. (Von Lothar Schattner)