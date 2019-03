Max Germeroth lässt SC Edermünde im Kreisoberliga-Hit jubeln

So sehen Sieger aus: Nach dem 2:0 durch Max Germeroth (ganz links) brachen bei den Spielern des SC Edermünde alle Dämme.

Im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga festigte der SC Edermünde mit einem 2:0 (0:0) beim ärgsten Verfolger TSV Spangenberg die Tabellenführung und bleibt auch im 17. Spiel in Folge ungeschlagen.

Für die Hausherren war es die erste Saisonniederlage überhaupt. „Ich denke, der Sieg des SC Edermünde ist am Ende verdient“, sagte Spangenbergs Spielertrainer Boris Bajic.Aufgrund des starken Windes bekamen 350 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Spangenberg eine eher mittelmäßige Partie zu sehen, die von vielen Zweikämpfen geprägt war.

Im ersten Durchgang dominierten beide Abwehrreihen, sodass nur bei Standards Gefahr vor den Toren entstand. So in der elften Minute, als ein Freistoß von Nico Langhans knapp über das von TSV-Torhüter Felix Bachmann gehütete Tor strich. Auf der Gegenseite scheiterte Dominik Linke nach einem Eckball (15.). Die größte Chance im ersten Durchgang hatte der Top-Torjäger der Gäste, Felix Mertsch, der aus fünf Metern an Felix Bachmann scheiterte (43.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Bajic die Führung auf den Fuß. Doch sein Schuss strich nach einem Freistoß von Philipp Giese knapp über das Gästetor (46.). Besser machte es der SCE. Nach mehreren vergeblichen Abwehrversuchen sah Schiedsrichter Kai-Uwe Weber (Hess. Lichtenau) im Strafraum ein Foul an Heiko Krug und zeigte auf den Punkt. „Ich denke, dass es kein Strafstoß war, aber der Schiedsrichter hat ihn gepfiffen, dann war es wohl auch einer“, sagte Gästetrainer Christoph Grunewald augenzwinkernd. Nico Langhans war’s egal: Tor (48.).

Nach der Führung stand der Tabellenführer in der Abwehr sehr sicher und zeigte bei Kontern mehrmals seine Klasse. So hätten Langhans und Nicolai Jarbornig (86., 87.) den Vorsprung ausbauen können. Dies gelang schließlich dem verbandsliga-erprobten Max Germeroth, der nach einem satten Schuss von Felix Mertsch zur Stelle war und das Spielgerät zum 0:2-Endstand in die Maschen schob (89.).

Von Uwe Verch