Maxim Schalles lernt in Großwallstadt von einem Weltklasse-Mann

Von: Sebastian Schmidt

Volle Konzentration: Maxim Schalles im Spiel mit dem TV Großwallstadt gegen die MT Melsungen © Pressebilder Hahn

Was macht ein Zweitliga-Handballer mit seiner wenigen Freizeit? Im Falle von Maxim Schalles, der seit zwei Monaten in Diensten des TV Großwallstadt ist, ist ein Besuch in der Heimat angesagt. Der auch mal in einen Einsatz für die Fußballer des FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz münden kann.

Felsberg – Was ist da denn los? Schalles wurde beim 0:0 des FV im Kreisoberliga-Topspiel beim TSV Wabern II eingewechselt und half als Außenverteidiger mit, das Remis zu retten. „Wenn Not am Mann ist und es zeitlich passt, helfe ich gerne. Ansonsten bin ich auch als Zuschauer dabei“, sagt der 22-Jährige über seine zweite Sportart im Verein, der er seit diesem Jahr wieder nachgeht.

Bei der JSG Felsberg hatte er als Kind mit Fußball begonnen und hat sich nun von seinem Kumpel Christoph Heimel überzeugen lassen, die Schuhe für den FV zu schnüren. „Für mich ist es schön, wenn ich in der Heimat bin“, sagt der Wahl-Großwallstädter aus Niedervorschütz. Und da die Verbundenheit zu den Kickern aus Felsberg, Lohre und Niedervorschütz gewachsen ist, waren vergangenen Woche viele Fußballer des FV ebenso wie die eigene Familie in der Melsunger Stadtsporthalle.

Im Test 35 Minuten gegen die MT

Denn dort führte ein Testspiel den Rechtsaußen zurück auf die Platte, auf der Schalles zwischen 2013 und 2016 in der MT-Jugend reifte. 35 Minuten lang durfte er sich mit Zweitligist Großwallstadt gegen Erstligist MT beim 24:33 beweisen. Neuzugang David Mandic und die Youngster Florian Drosten sowie Ben Beekmann hießen seine Gegenspieler. Auch ein Tor war möglich, doch beim Gegenstoß war Zerberus Nebojsa Simic zur Stelle.

Dennoch ist der Halb-Profi, der weiterhin 15 Stunden pro Woche arbeitetet und bis zu zweimal täglich trainiert, zufrieden mit seinem Einstand nach dem Wechsel von der ESG Gensungen/Felsberg. Zumal der Traditionsverein erst danach den neuen Trainer verpflichtete, der kaum prominenter hätte sein können: Igor Vori. Der frühere Weltklasse-Kreisläufer, der mit Kroatien Weltmeister (2003) und Olympiasieger (2004) wurde und mit dem HSV Hamburg 2013 die Champions League gewann. „Oberste Priorität hat die Abwehr. Er strahlt vor allem Ruhe aus“, sagt Maxim Schalles, der sich in der Testphase bislang die Spielanteile auf Rechtsaußen mit Görkem Bicer teilt. Und bereits dem ersten Spieltag mit der Partie gegen den ThSV Eisenach am 3. September entgegenfiebert. (Sebastian Schmidt)