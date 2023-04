Mehollis Traumtor beendet Mega-Serie der SG Asterode/Christerode/Olberode

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Schoss das 1:0: Mengsbergs Sören Stern (l.), hier am Ball vor Asterodes Niklas Diehl. © Bernd Krommes

Nun hat es auch die SG Asterode/Christerode/Olberode erwischt. Als letzte erste Mannschaft aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die bislang ungeschlagen war, unterlag das Team von Trainer Enis Adrovic dem TSV Mengsberg/Wiera II im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A 2 mit 1:2 (1:1).

Asterode – Was war da denn los? „Mengsberg war spielerisch einfach besser und wir haben es nicht geschafft, uns gute Chancen zu erspielen“, gab sich Henrik Muhl, der Sportliche Leiter der SG, als fairer Verlierer. 14 Siege und 43 von 45 Punkten bei 61:18-Toren hatte die Spielvereinigung aus den Ortsteilen von Neukirchen (Asterode und Christerode) sowie Oberaula (Olberode) zuvor gesammelt.

Doch die Gäste erwischten in Asterode den besseren Start. Sören Stern verwertete eine Flanke von der rechten Seite zum 1:0 (8.). Der überragende Torjäger dieser Spielklasse saß da noch auf der Bank. Christopher Wilke nämlich, der bei 12 Einsätzen 24 Treffer erzielt hatte. Der aber noch angeschlagen war nach einer Verletzung, die ihn zu einer Pause von zwei Partien gezwungen hatte.

Torjäger Wilke noch angeschlagen

Eigentlich sollte Wilke geschont werden, weil allerdings nach vorne nichts ging, kam er – und traf sofort. Tobias Diehl setzte den schnellen Stürmer mit einem noch schneller ausgeführten Freistoß in Szene und Wilke veredelte dessen Eingebung mit dem 1:1 (39.). Ein Treffer, den der TSV gut wegsteckte. Die höherklassig erprobten Routiniers Rene Dingel, seit Kurzem auch 1. Vorsitzender des Traditionsvereins, und Maximilian Krähling ließen in der Innenverteidigung nichts anbrennen.

Das war die Basis, die mit einem Traumtor zum Auswärtssieg gereichte. Max Schmidt legte auf, der spielintelligente Gerd Hainmüller ließ durch und Izet Meholli knallte den Ball unhaltbar zum 2:1 in den Winkel (63.). Trotz der ersten Saisonniederlage führt die SG die Tabelle noch mit neun Punkten Vorsprung bei klar besserer Tordifferenz an. Die Rückkehr in die Kreisoberliga nach dem Abstieg Asterode/Christerodes in 2003 – seinerzeit noch als TSV ohne Olberode – ist weiterhin greifbar nahe. Dafür sucht die SG noch einen neuen Torwart, weil die aktuelle Nummer eins, Konstantin Schäfer, für sein Master-Studium für zwei Jahre noch Schweden geht.

Mengsberg/Wiera II hofft auf Relegation

Auch Mengsberg sucht. Und zwar seine Chance über die Relegation noch aufzusteigen. „Umso stärker der Unterbau, desto besser ist es für unsere erste Mannschaft. Aber wir haben noch ein schweres Restprogramm“, sagt Mengsbergs Pressesprecher Martin Kubitschko und denkt etwa an das kommende Spitzenspiel bei der SG Di./Na./Tro. (Fr. 18.15 Uhr, Dillich). (von Sebastian Schmidt)