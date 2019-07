Melsunger FV erwartet zur Rückkehr die TSG Sandershausen

Schmidt: "Jetzt erst recht"

+ © Richard Kasiewicz Groß ist die Vorfreude: Hendrik Schmidt startet als Interimstrainer mit dem Melsunger FV in die Fußball-Verbandsliga gegen die TSG Sandershausen. © Richard Kasiewicz

Der Melsunger FV ist zurück: Nach zwei Jahren in der Gruppenliga startet das Team aus der Bartenwetzerstadt mit dem Heimspiel gegen die TSG Sandershausen in der Fußball-Verbandsliga (So. 17 Uhr, Waldstadion).