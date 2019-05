Melsunger FV feiert Aufstieg in die Verbandsliga

Der Melsunger FV ist zurück in der Fußball-Verbandsliga. Das 3:0 im Derby gegen den FC Homberg sichert dem Team von Trainer Christian Leck vorzeitig die Meisterschaft in der Gruppenliga.

Kindermund tut Wahrheit kund: „Wenn Melsungen gewinnt, sehe ich den Papa das ganze Wochenende nicht“, hatte Jannis, der Sohn von Torwart Sascha Beetz, dem MFV-Vorsitzenden Nils Weigand vor der Partie offenbart. Dieses „Geheimnis“ wollte der erfahrene Schlussmann zwar nicht zwingend in der Zeitung lesen, konnte seinem Junior aber ebenso wenig widersprechen wie böse sein.

Für Beetz ist es ebenso wie für Coach Leck bereits der dritte Aufstieg mit Melsungen nach 2008 und 2010. Als Einziger stand der 37-Jährige in jedem entscheidenden Spiel zwischen den Pfosten. „Das ist nochmal ein absoluter Höhepunkt für mich, mit dem ich nicht mehr gerechnet hatte“, gab Beetz zu. Nach seinem Abgang 2017 zum SSV Sand und anschließend als Spielertrainer zur SG Beiseförth/Malsfeld war es besonders der Freundschaft zu Leck und dem Vertrauen des Vorstands zu verdanken, dass sich das Eigengewächs nun in seiner insgesamt 28. Saison beim MFV nochmals derart beweisen konnte.

Abwehrchef Bijan ist der Ruhepol

Beetz war mit seiner Erfahrung die ideale Ergänzung zu Jungspund Sebastian Nödel, der sich mit klasse Reflexen stets zuverlässig zeigte. Zwei starke Torhüter hinter der besten Defensive der Liga. Lediglich 26 Treffer kassierte der Meister. Sogar nur drei waren es nach zehn Partien gewesen. Zahlen, die begründen, warum Beetz Abwehrchef Wojciech Bijan „als besten Melsunger Verteidiger seit Adi Bulenda“ adelt. Als einen „Profi, der jeden Zweikampf gewinnt und taktisch überragend verschiebt“. Neben dem Dauerbrenner ließen Markus Kurka und zuletzt Hendrik Schmidt hinten zentral nichts anbrennen.

„Normal stehe ich für offensiveren Fußball. Aber wir brauchten die Sicherheit und hatten Erfolg, weil wir geduldig und konstant waren“, erklärte Leck. Vor anderthalb Jahren hatte der Waberner das Zepter übernommen. Als junger Trainer mit Stallgeruch und der Herausforderung eines verunsicherten Teams. „Christian hat aus uns wieder eine Mannschaft gemacht und uns die Selbstverständlichkeit ermöglicht, immer gewinnen zu können und zu wollen“, lobt Kapitän Schmidt, an dessen 27. Geburtstag die Meisterschaft perfekt gemacht wurde.

Ein Erfolg, der so nicht geplant war. Oben mitspielen wollten die Bartenwetzer schon, aber die Verbandsliga-Rückkehr war eher mittelfristig angedacht. Lecks Ansatz ist eine gesunde Mischung im Kader. Mit Talenten wie Luca Miedl, Joseph Nserat und Niklas Hruschka, die über die zweite Mannschaft den Sprung geschafft haben. Und erfahrenen Kräften wie den nimmermüden Niklas Rading und Alexander Raabe sowie den Technikern Mario Kilian und Andre Schnell.

Dass es zum ganz großen Wurf reichte, hat ausgerechnet der Erzrivale auf dem Gewissen. Am dritten Spieltag fertigte Melsungen den FC Körle ab. Den Nachbarn, den die Bartenwetzer in etwa so schätzen wie die Schalker die Dortmunder. „Nachdem wir im Vorjahr zweimal gegen Körle verloren haben, war das 3:0 der Moment, in dem wir gemerkt haben, dass mehr möglich ist“, betont Schmidt, der neben Innenverteidiger und Sechser auch souverän den Stürmer gab.

Unberechenbarkeit als Vorteil

Ein taktischer Kniff, weil der MFV mit Mario Kilian, Carlos Michel, Maximilian Kördel (alle 10 Tore), Tobias Frommann (8) und eben dem Kapitän (7) fünf treffsichere Akteure im Kader hat, aber eben keinen absoluten Torjäger. „Wir gewinnen zwar nie 12:1, dafür aber wesentlich häufiger“, sieht Sascha Beetz diese Unberechenbarkeit als Vorteil mit einem Seitenhieb auf Wabern an. Acht Siege aus neun Spielen gelangen 2019. Da wird es Jannis verschmerzen, dass sein Papa jeden Moment der Feierlichkeiten mitnehmen wollte.