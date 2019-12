Melsunger FV lässt Florian Heine beim 0:4 in Willingen zu viel Platz

Jetzt ist Winterpause

+ © Pressebilder Hahn Zielte ungenau: Melsungens Rechtsverteidiger Niklas Müller. © Pressebilder Hahn

Es kam so, wie es nicht kommen sollte: Der Melsunger FV versuchte mit einer taktisch disziplinierten Vorstellung, die Konterstärke des SC Willingen auszuschalten – musste sich aber letztlich doch dieser Qualität der Gastgeber beugen. Und verlor seine letzte Partie in diesem Jahr in der Fußball-Verbandsliga mit 0:4 (0:1).