Melsunger FV macht aus 1:3-Rückstand noch 3:3-Remis

Schwalm-Eder. Der Melsunger FV erkämpfte nach zwei Toren Rückstand noch ein 3:3 gegen die SG Goddelsheim/Münden. Und betrieb damit wertvolle Schützenhilfe für die abstiegsgefährdete SG Kirchberg/Lohne, die sich mit 2:1 gegen den 1. FC Schwalmstadt II behauptete.

1. FC Schwalmstadt II - SG Kirchberg/Lohne 1:2 (1:1). „Den muss ich machen“, ärgerte sich SG-Antreiber Nico Langhans über die vergebene Großchance zum 3:1 zehn Minuten vor Spielende. Wiederum fünf Minuten vorher hatte er es besser gemacht und mit einem Aufsetzter aus 22 Metern FCS-Torwart Michael Kaminski keine Chance gelassen (73.). Der bedeutete das 2:1 und damit den enorm wichtigen Dreier der Elf um Frank Jäger und Paul Graf im Kampf um den Klassenerhalt. In einer weitgehend ausgeglichenen Begegnung hatten sich die Gäste den Erfolg verdient, weil sie den größeren Siegeswillen zeigten. Abzulesen schon in der ersten Halbzeit, als nämlich sechs Torschüssen der SG drei Versuchen des FCS gegenüber standen. Und beide dabei je einmal trafen. Die Schwälmer durch Lukas Schwalm zu ihrer 1:0-Führung (27.), die SG durch Paul Graf zum 1:1, nachdem Daniel Wissemann perfekt vorgearbeitet hatte (40).

SG Goddelsheim/Münden - Melsunger FV 3:3 (2:1). „Da sind wir ruhig geblieben und haben uns selbst aus dieser Misere befreit“, beschrieb MFV-Trainer Christian Leck die Situation nach dem dritten Gegentor wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit (49.). Nachfolgend stellte der MFV auf Dreierkette in der Defensive um und ließ Kapitän Henner Schmidt offensiver agieren. Mit Erfolg. Denn Maximilian Kördel erzielte nach einem Schmidt-Einwurf, verlängert von Mario Kilian, den 3:2-Anschlusstreffer (69.). Und Christian Riemenschneiwenig später das 3:3 (77.). Mit dem Rückenwind des Ausgleichs folgte die beste Phase der Bartenwetzer. Dabei verpassten Joseph Nserat, Riemenschneider und Kilian den sogar möglichen Dreier. Da boten sich Chancen, an die nach der ersten Spielhälfte kaum einer beim MFV gedacht hätte. Denn da hatten die Gäste in der hektischen Partie auf dem kleinen Platz in Münden zwar durch Mario Kilian mit 1:0 geführt (8.), durch einen Doppelschlag von Zafer Birinci (16., 38.) jedoch auch zwei Gegentreffer kassiert.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - VfR Volkmarsen 0:3 (0:1). Vor Wochen noch auf dem zweiten Tabellenrang, muss sich die Rohde-Elf nach nur zwei Remis und der dritten Niederlage in diesem Jahr doch noch Sorgen um den Klassenerhalt machen. Maßgebend für diese Heimpleite war zum einen ein starker Gegner, der aus einer starken Abwehr heraus die zum Sieg nötigen Treffer erzielte. Zum anderen jedoch auch Hendrik Heinemann anzukreiden. Der FV-Mittelfeldspieler, in den letzten beiden Spielen noch umjubelter Torschütze, musste wegen mehrfachen Reklamierens schon in der 38. Minute das Spielfeld verlassen. Und hatte damit seiner Elf einen denkbar schlechten Dienst erwiesen. Denn die kassierte, durch Patrick Michel schon mit 0:1 im Rückstand liegend (32.) in Unterzahl noch das 0:2 durch Marcel Klein (71.) sowie das 0:3 durch Torben Turowsky (85.).