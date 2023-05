Melsunger FV schmeißt TSV Wabern raus und steht im Pokalfinale

Kolek und Kördel treffen

+ © Richard Kasiewicz Torschützen unter sich: Maximilian Kördel (l.) traf zum 2:0, Daniel Kolek (Mitte) zum 1:0. Klar, dass Nils Schöneberg (r.) mit den beiden einiges zu feiern hatte beim Melsunger Einzug ins Pokalfinale. © Richard Kasiewicz

Das Kreispokal-Halbfinale kam den beiden abstiegsbedrohten Mannschaften ungelegen. Doch als der Fußball rollte, wurde klar, dass der Gruppenligist Melsunger FV bereit war, die Herausforderung anzunehmen, während die Spieler des Verbandsligisten TSV Wabern die nötige Konzentration vermissen ließen.

Melsungen – So war es schließlich keine Überraschung, dass der Außenseiter einen 2:0 (2:0)-Sieg feierte und in das Endspiel einzog, in dem er am 8. Juni in Trockenerfurth auf den TSV Mengsberg oder die FSG Gudensberg treffen wird.

Typisch für die Waberner Nachlässigkeiten war eine Szene in der siebten Minute, als Jan Luca Schmeer für einen Slapstick der besonderen Art sorgte. Der Mittelfeldspieler war ungefähr einen Meter von dem leeren Melsunger Tor entfernt, aber er köpfte den Ball nicht in den 7,32 Meter breiten Kasten, sondern an den zwölf Zentimeter breiten Pfosten. So blieb es zunächst bei der Melsunger 1:0-Führung, die Daniel Kolek kurz zuvor mit einem spektakulären Volleyschuss erzielt hatte. Im Gegensatz zum TSV agierte der MFV sehr effektiv, denn aus der zweiten Torchance resultierte Maximilian Kördels Treffer zum 2:0 gegen seinen Ex-Klub, bei dem auch sein Bruder Johannes in der Startelf stand (41.).

Trainer beschönigt nichts

Mario Völker beschönigte nichts. „Wir haben alle Tugenden vermissen lassen“, sagte Waberns Trainer, der sich besonders über die mangelhafte Zweikampfführung und die fehlende Durchschlagskraft ärgerte. Sascha Beetz war dagegen zufrieden. In der vergangenen Woche hatte Melsungens Trainer noch taktisches Fehlverhalten in der Defensive und Leichtfertigkeit beim Umgang mit Großchancen moniert, aber davon war nun auf der Freundschaftsinsel nichts mehr zu sehen. „Es ist uns endlich gelungen, die bisher gravierendsten Fehler abzustellen“, freute sich Beetz.

Beim 2:0 für Melsungen blieb es bis zum Schluss, obwohl sich der Ball fast ausschließlich in den Waberner Reihen befand. Die Kombinationen liefen ansehnlich durch das Mittelfeld, doch gefährliche Strafraumszenen blieben Mangelware. Nur Patrick Herpe und Niklas Müller kamen in der Schlussphase noch zu Abschlüssen. (von Gerd Brehm)

MFV: Bronikowski - Mehlhorn (85. Schnell), Maik Haas, Miedl, Kurka - Maximilian Kördel (73. Varga), Raabe, Koch - Kolek, Durdek (46. Möller), Schöneberg

TSV: Sippel - Johannes Kördel (67. Florian Korell), Amert, Dittmar, Splietorp - Schmeer, Klinge, Herdt (74. Richter) - Mühlberger, Herpe, Neumann (25. Müller)

SR: Steinbrecher (Mengsberg) - Z: 150 Tore: 1:0 Daniel Kolek (5.), Maximilian Kördel (41.)