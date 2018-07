Melsunger Zwillinge turnen wieder in der Bundesliga

Melsungen. Nicht selten beenden Turnerinnen ihre Karrieren vor ihrer Volljährigkeit. Auch bei den Melsunger Zwillingen Naomi und Ruby van Dijk hatten sich die Prioritäten nach dem Abitur 2012 verlagert.

Jetzt haben sich die 23-Jährigen unverhofft in der 2. Bundesliga bewiesen – und liegen mit der KTG Hannover aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Was ist da denn los?

„Wir dachten erst an eine Schnapsidee, weil viele Mädels schon mit 12 oder 14 Bundesliga turnen“, blickt Naomi lachend auf den Sommer 2017 zurück. Da war Ruby in Würzburg vor Finja Säfken (Hannover) Deutsche Hochschulmeisterin im Gerätturnen geworden – und das Interesse von Hannovers Manager Stefan Röder geweckt.

Die Kunstturngemeinde (KTG) suchte Verstärkungen nach dem Abstieg aus der 1. Liga. Also ließ Röder, dessen Tochter Franziska zum Team zählt, nicht locker. Das imponierte den Zwillingen, die sich Ende 2017 mit der KTV Fulda über die Relegation für die Regionalliga qualifiziert hatten. „Wir dachten erst, es reicht nicht mehr aus. Aber dann hat uns der Ehrgeiz nochmal gepackt und wir haben uns gegenseitig motiviert“, sagt Naomi van Dijk.

Zweimal Deutscher Meister

Sieben Jahre Bundesliga für Köln, Herkenrath und Chemnitz haben beide vorzuweisen, wurden 2006 mit Köln und 2011 mit Chemnitz Deutscher Meister. Jetzt nun die Rückkehr auf ein höheres Niveau. Seit Mitte Januar erhöhten sie dafür das Trainingspensum. Sechsmal pro Woche bis zu drei Stunden stehen Einheiten an. Meistens in der Sportbildungsstätte Sensenstein in Nieste (Kreis Kassel). Und vor allem: Häufig bis 23.30 Uhr, weil Naomi als Physiotherapeutin in der Melsunger Praxis ihres Vaters Marco van Dijk, dem niederländischen altinternationalen Schwimmer, arbeitet und Ruby in Kassel Biologie studiert. In anderthalb Jahren möchte sie mit dem Master abschließen.

+ Formvollendet: Ruby van Dijk am Barren beim Handstand. © Cornelia Röder

Fast nebenbei ist Ruby Anfang Juni wie 2017 Hessische Meisterin geworden. Mit 45,75 Punkten vor ihrer 24 Minuten älteren Schwester (44,45 Punkte). Dadurch ist Ruby nach drei Jahren wieder für die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf (30. September in Leipzig) qualifiziert, Naomi könnte nachrücken.

Aufstieg wäre die Krönung

Das wäre ebenso ein Bonus wie alles, was mit der KTG Hannover noch kommt. Da liegt die KTV Dortmund mit 40:2-Zählern vor dem abschließenden Wettkampf am 17. November in Berlin knapp vor dem Team (36:6) um die Zwillinge, in dem mit Elze Geurts eine dritte Niederländerin startet. Ruby wird am Barren und beim Sprung eingesetzt, Naomi an Balken und Boden. Das sind ihre Lieblingsgeräte – und beide haben mit Top-Leistungen gepunktet.

„Wir wollen helfen, die Mannschaft weiter zu stabilisieren. Der Aufstieg wäre nochmal eine Krönung, von mir aus auch nächste Saison“, sagt Ruby van Dijk, Womit das Karriereende der Ausnahme-Zwillinge auf unbestimmte Zeit verschoben ist.