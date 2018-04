Mengsberg geht nach der Pause beim SSV Sand mit 0:7 unter

Sand. Nun ist der TSV Mengsberg auch rechnerisch vorzeitig aus der Fußball-Verbandsliga abgestiegen. Das Schlusslicht unterlag mit 0:7 (0:0) beim neuen Tabellenzweiten SSV Sand.

„Eine Halbzeit lang haben wir uns teuer verkauft“, sagte Mengsbergs Sportlicher Leiter. Mehr war nicht drin, denn der TSV war mit dem allerletzten Aufgebot angetreten. Neben den verbliebenen neun Akteuren aus der ersten Mannschaft kämpften über 90 Minuten Simon Schick und Safet Meholli aus der Reserve mit. Als Nummer 12 bliebt Spielertrainer Daniel Hainmüller die einzige Alternative auf der Bank.

Deutlich besser sind da die Aussichten für den nächsten Anlauf in der Gruppenliga. Denn Stand jetzt werden mit Marcel Reitz, Tobias Girschikofsky (beide 1. FC Schwalmstadt) und Alexander Wesner lediglich drei Akteure den TSV verlassen. Und Wesner nach zehn Jahren am Engelhain schweren Herzens auch nur, weil er seit dem 1. April in Frankfurt arbeitet und dort hin seinen Lebensmittelpunkt verlagert. Alle anderen Stammkräfte wie etwa die umworbenen Dennis Dorfschäfer, Maximilian Sack, Marcel Fischer und Torwart Tobias Bechtel bleiben dem TSV treu.

Bechtel hatte in Sand zunächst Glück, dass Pascal Itter den Pfosten traf (24.) und ein Heber von Steffen Klitsch neben dem Kasten landete (40.). Nach der Pause zielten Tobias Oliev (48.) und Pascal Itter (49.), Steffen Bräutigam (59., FE), der reaktivierte Robert Garwardt (63.), Steffen Klitsch in den Winkel (70.) und der eingewechselte Jan-Philip Schmidt (79., 88.) besser. Damit und bedingt durch die 0:3-Niederlage der SG Johannesberg gegen die SV Eschwege ist der SSV um Trainer Peter Wefringhaus aussichtsreicher im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz. •TSV: Bechtel - Rappold, Hesse, Dingel, Krähling - Hett, Schick - Meholli, Sack, Reitz - Berneburg. SR: Rühl. Z: 200. Tore:1:0 Oliev (48.), 2:0 Itter (49.), 3:0 Bräutigam (59., FE), 4:0 Garwardt (63.), 5:0 Klitsch (70.), 6:0, 7:0 Jan-Philip Schmidt (79., 88.).