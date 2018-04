Mengsberg mit Mut gegen CSC 03 und Kevin Quehl

Mengsberg. Jetzt geht die Abschiedstour des TSV Mengsberg aus der Fußball-Verbandsliga offiziell los. Nach dem feststehenden Abstieg ist der CSC 03 Kassel am Sonntag (15 Uhr) der erste Gegner am Engelhain.

„Die Jungs geben alles. Selbst nach dem 0:7 in Sand haben wir Lob vom Gegner bekommen, weil wir vieles spielerisch gelöst haben“, sagte Trainer Daniel Hainmüller. Eine Halbzeit lang war die Rumpfelf ohne Gegentreffer geblieben, ehe der Tabellenzweite gnadenlos traf. Nun kommt mit Kassel ein vergleichbar starker Gegner, der seit Mittwoch aber das Rennen um zumindest den Relegationsplatz aufgegeben hat.

„Das 1:5 war der bisherige Tiefpunkt meines Wirkens beim CSC“, sagte Trainer Lothar Alexi und ergänzte nach der Pleite in Willingen: „Was wir auch derzeit versuchen – es gelingt nichts. Gegen den Tabellenletzten müssen wir uns jetzt auf die Grundtugenden konzentrieren.“ Dabei fehlt Jan Iksal rotgesperrt, weil er in Willingen vom Platz flog. Tim Metzner muss verletzt (Muskelfaserriss) passen. Wieder zur Verfügung steht Routinier Christian Käthner, der seine Rotsperre abgesessen hat.

Mit Verstärkung aus der Reserve

Auf der Gegenseite haben sich die Prioritäten verlagert: „Die Zweite ist jetzt wichtig“, betont Hainmüller, der selbst am Freitag für den TSV Mengsberg/Wiera II im Hit der Kreisliga A 2 in Zella auflaufen wird. Was nicht heißt, dass das Team in die Kreisoberliga aufsteigen soll. Plan ist, solange wie möglich oben mitzumischen und eine starke Runde zu krönen. Vor allem Relegationsspiele würden die Engelhainer reizen.

Möglich, dass aus dem Reserve-Kader Florian Pauli und Izet Meholli am Sonntag in der Verbandsliga auflaufen. Im Vergleich zum Spiel in Sand kann wieder mit Kevin Quehl geplant werden. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Felix Gies, der angeschlagen ist. Dardan Rama und Alex Wesner sind noch keine Optionen. Hainmüller selbst sitzt zur Not auf der Bank. „Als Einheit werden wir unsere Chance suchen. Auch im Hinspiel haben wir CSC geärgert“, sagte der Trainer. In Kassel führte Mengsberg nämlich mit 1:0 durch Dennis Dorfschäfer und mit 2:1 durch Lukas Berneburg, ehe die Alexi-Elf aufdrehte und noch 5:2 gewann.