Mengsberg vor letztem Heimspiel

Verbandsliga

+ © Hahn Fabian Hett © Hahn

Mengsberg. Da waren es nur noch drei: Drei Spiele stehen den Fußballern des TSV Mengsberg in der Verbandsliga noch bevor, ehe die Vorbereitung auf die kommende Serie in der Gruppenliga beginnen kann. Heute (19 Uhr) findet am Engelhain gegen die SV 07 Eschwege das (vorerst) letzte Heimspiel statt.