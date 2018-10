Meyfarth führt SV Germania Fritzlar zum Sieg

Fritzlar. Eine verkorkste erste Halbzeit eröffnet der zurückliegenden Mannschaft immerhin noch die Möglichkeit, ihre Fehler durch eine Leistungssteigerung nach der Pause wieder wettzumachen. Genau diese Chance haben die Drittliga-Handballerinnen des SV Germania Fritzlar genutzt.

Und nach einem 12:17-Pausenrückstand die Partie gegen den TV Oyten noch gedreht. Lena Dietrich gelang in einer hart umkämpften Schlussphase der 27:26-Siegtreffer. „Es spricht für unsere Moral und das Kollektiv, dass wir uns zurückgekämpft und das Spiel noch gewonnen haben“, freute sich SVG-Trainer Lazar Constantin Cojocar. Denn nach Wiederanpfiff rührten die SVG-Handballerinnen in der Defensive Beton an. Zudem fand Vanessa Maier im SVG-Tor immer besser in die Partie. Die Folge: Nach Wiederanpfiff gelangen dem Gast gerade einmal neun Tore, während sich Fritzlar – angeführt von der überragenden Esther Meyfarth – Stück für Stück zurück in die Partie kämpfte.

Während die Spielmacherin in der Offensive lange Alleinunterhalterin blieb, tauten gegen Ende auch ihre Mitspielerinnen auf. Melina Horn, Huck und Maria Kiwa hielten die Germania im Spiel. Bis Dietrich der erlösende Siegtreffer gelang.

Fehlstart zum 1:6

Zuvor war beim Drittliga-Tabellenführer allerdings nicht viel zusammen gelaufen. Die Defensive präsentierte sich wenig aggressiv und in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Vor allem gegen die starke TVO-Kreisläuferin Jana Kokot und Spielmacherin Denise Engelke agierte die SVG-Defensive zu passiv. So legten die Fritzlarerinnen einen klassischen Fehlstart hin, und liefen zunächst einem 1:6-Rückstand hinterher. „Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann“, kritisierte SVG-Coach Cojocar.

Der Rumäne wechselte daher munter durch, ließ im linken Rückraum neben Vilte Duknauskaite sowohl Janina Dreyer als auch Kiwa ran, und wechselte in der Defensive zwischenzeitlich auf eine 5:1-Formation mit Luisa Krüger als Vorgezogene. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Lediglich die Hereinnahme von Xenia Ahrend erwies sich als belebend, die Rückraumspielerin traf nach einem schönen Eins-gegen-Eins zum 12:15 (26.).

Doch erst nach dem Wiederanpfiff besannen sich die Domstädterinnen schließlich auf ihre Qualitäten – und drehten dank einer Steigerung in der Abwehr die Partie.

SVG: Maier (1.-60. Minute, 11 Paraden/26 Gegentore), Gürbig (bei einem Siebenmeter, der daneben ging) - Dietrich 3, Bittdorf, Huck 4, Ahrend 3, Puntschuh, Horn 5, Meyfarth 10/4, Duknauskaite, Dreyer, Kiwa 2, Krüger.

Oyten: Kahler (1.-42., 52.-60., 12/22), Newbern (42.-52. und bei einem 7m, 2/5) - W. Meyer 1, Goldschmidt, Engelke 7/2, Bertram, Bormann-Rajes 3, Johannesmann, Franke 1, Otten, Kokot 7/1, Schulz 2, A.-L. Meyer 3, Lange 2.

SR: Arndt/Schukin. Z: 200.

Siebenmeter: 4/5:3/5. Zeitstrafen:4:2 Minuten.