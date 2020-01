Mit Esther Lieber sind für SV Germania Fritzlar zwei Punkte Pflicht 

Anschließend Wochen der Wahrheit

+ © Pressebilder Hahn Wieder am Ball: Regisseurin Esther Lieber, mit der die Germania den dritten Sieg in Serie anpeilt. © Pressebilder Hahn

Das erste Heimspiel des Jahres steht an. Nach dem 31:26 in Nieder-Roden peilt Handball-Drittligist SV Germania Fritzlar den dritten Sieg in Serie an. Gegner ist der Tabellenneunte Thüringer HC II (So. 17 Uhr, Sporthalle KHS-Schule).