Mitchell verlässt den 1. FC Schwalmstadt Richtung KSV Baunatal

Schwalmstadt. Der 1. FC Schwalmstadt hat einen Abgang zu beklagen. Stürmer Brian Mitchell verlässt den heimischen Fußball-Verbandsligisten und schließt sich dem Hessenligisten KSV Baunatal an.

Beim 1. FC Schwalmstadt tut sich was. Allerdings fallen die aktuellen Wasserstandsmeldungen der Saisonplanung keineswegs erfreulich aus. Neuste Hiobsbotschaft: Brian Mitchell wird den heimischen Fußball-Verbandsligisten verlassen und in der kommenden Saison für den Hessenligisten KSV Baunatal auf Torejagd gehen.

„Eine Superchance für mich“, begründete der 21-jährige Schwälmer seinen Schritt, der in der abgelaufenen Saison den Durchbruch beim FCS geschafft hatte. In der Rückrunde erzielte der Offensivmann neun Treffer und war damit maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. In der zweiten Mannschaft war er eine Saison zuvor als Torschützenkönig der Kreisoberliga aufgefallen.

„Brian hat uns maßgeblich weiter geholfen“, bedauert Trainer Atilla Güven den Verlust. Ist aber trotz sieben weiterer Abgänge sowie dem noch offenen Verbleib von Vedran Jerkovic „völlig entspannt“. Schließlich habe der Verein noch zwei Monate Zeit, für Ersatz zu sorgen.

Neben Mitchell werden auch Simon Luther, Arthur Keil, Mirko Riek, Yannik März, Dennis Huber und Mehmet Omerovic den Verein verlassen. Zudem tritt Tobias Kreuter, vor der Saison reaktiviert, nun endgültig zurück. Als Neuzugänge stehen bisher neben fünf A-Jugendlichen Marcel Reitz, Tobias Girschikowski und Abduraman Bal (vom Verbandsliga-Aufsteiger Bauerbach) fest.