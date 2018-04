mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen kämpft um Deutsche Meisterschaft

Leistungsträger in Abwehr und Angriff: Melsungens Paul Kompenhans (am Ball), der in dieser Szene den Burgdorfer Lukas Range stehen lässt.

Melsungen. Jetzt gilt's: Als Tabellenzweiter der Oberliga Nord haben die B-Jugend-Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen erstmals die Chance sich zur Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

Als ersten Schritt muss das Team von Trainer Georgi Sviridenko dafür bei der HG Saarlouis (Sa. 16 Uhr) gewinnen. Bei einem Erfolg trifft die mJSG in der nächsten Runde auf die Rhein-Neckar Löwen.

„Wir bereiten uns akribisch vor. Die Ferien geben uns die Möglichkeit auch vormittags zu trainieren“, sagt der mJSG-Coach, der vor allem vor der starken rechten Seite der Gastgeber sowie deren schnellem Umschaltspiel warnt.

Die Melsunger haben in der aktuellen Saison eine tolle Entwicklung genommen. Nachdem die Bartenwetzer zunächst mit zwei Niederlagen in die Oberliga gestartet war, folgte im neuen Jahr eine Serie von sechs Siegen. „Wir sind in den letzten Monaten richtig stabil geworden, spielen eine starke zweite Welle und sind auch im Angriff taktisch ein Stück weiter“, begründet Sviridenko.

Quartett bei DHB-Lehrgang

Im Rückraum bilden Ole Pregler, Paul Kompenhans und Jona Rietze eine starke Angriffsreihe, wobei alle drei Spieler variabel einsetzbar sind. Zusammen mit Kreisläufer Lasse Hellmann waren diese vier Akteure zuletzt auch für den U 16-Lehrgang des Deutschen Handball-Bundes (DHB) nominiert. Mit dabei war auch David Kuntscher, der von der SG Wallau-Massenheim zur neuen Saison nach Melsungen wechseln wird. Der 1,87 m große Linkshänder ist mit 113 Saisontoren Torschützenkönig der Oberliga Hessen geworden. Kuntscher ist der erste auswärtige Spieler des Teams. Alle anderen Akteure kommen aus Nordhessen.

Pregler, der zusammen mit Kompenhans den Mittelblock der mJSG-Defensive bildet, hatte bereits zum Jahreswechsel im Länderpokal mit einer herausragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht. Und spielt bereits in der mJSG-A-Jugend eine tragende Rolle. „Es macht mich stolz, dass die Jungs in dem Alter schon in der A-Jugend-Bundesliga eine Rolle spielen“, sagt Sviridenko. Daneben ist im Rückraum auch Rene-Daniel Andrei zu beachten. „Er ist sehr stark im Eins-gegen-Eins und auch für unsere Abwehr wichtig“, erklärt der Olympiasieger von 1988.

Auf dem rechten Flügel sind Julian Fuchs und Benjamin Fitozovic gesetzt, auf der linken Seite Jan Dobriczikowski. Wie Pregler, Kompenhans, Andrei und Torhüter Jan-Lasse Herbst haben auch sie alle bereits Einsatzzeiten in der A-Jugend-Bundesliga erhalten.

Fanbus nach Saarlouis

Die MT Melsungen setzt zum Spiel in Saarlouis einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Busbahnhof Melsungen. Der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Anmeldungen unterrenner@mt-melsungen.de