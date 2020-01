MSG Körle/Guxhagen ist mit 38:27 gegen Hünfeld zurück in der Spur

Die MSG Körle/Guxhagen hat in der Handball-Landesliga der Männer zurück in die Spur gefunden. Bei den Frauen siegten sowohl Spitzenreiter SV Germania Fritzlar II als auch der TSV Wollrode ohne Probleme.

Landesliga Männer:

MSG Körle/Guxhagen - Hünfelder SV 38:27 (16:11). Nach der ernüchternden Niederlage in Eschwege stellte MSG-Coach Udo Horn auf einigen Positionen um. Niklas Griesel startete auf Rückraum-Mitte und Moritz Taube rückte an den Kreis. Die Gäste, die stark ersatzgeschwächt angereist waren, versuchten die MSG zu überraschen – und spielten jeden Angriff mit sieben Feldspielern. Dies zeigte zu Beginn Wirkung und die Partie blieb bis zum 7:6 ausgeglichen (10.). Dann stellte sich die MSG-Deckung jedoch immer besser auf den Überzahl-Angriff ein und erspielte sich eine 15:9-Führung (26.).

Mehrfach gelangen Treffer ins verwaiste Tor. Auch MSG-Schlussmann Stephan Wicke trug sich in dieser Phase zweimal in die Torschützenliste ein. Auch nach dem Wechsel blieb Körle angeführt von Niklas Griesel und Thore Schröder spielbestimmend. „Dieses Spiel war eine Steigerung auf jeder Position“, lobte MSG-Coach Udo Horn.

Tore MSG: Reinbold 2, Küllmer 4, Linz 1, Schade 4, Andrei 1, Schlüter 1, Wicke 2, Ploch 3, Taube 2, Griesel 11/3, Schröder 7.

Landesliga Frauen:

SV Germania Fritzlar II - HSG Lohfelden/Vollmarshausen 34:21 (17:10).

In Abwesenheit von SVG-Coach Gunnar Kliesch (beruflich verhindert) ließ der Liga-Primus nichts anbrennen. Nach einem etwas verhaltenen Beginn steigerte sich vor allem die 6:0-Deckung der Domstädterinnen, die mit Torfrau Katja Zeller einen starken Rückhalt hatten.

„Wir haben etwas gebraucht, aber dann sind wir immer besser ins Laufen gekommen und haben offensiv sehr variabel gespielt“, lobte Sandra Römer, die zusammen mit Alina Küster und Hannah Grothnes coachte. Vor allem nach der Pause kam die zweite und erste Welle der Gastgeberinnen immer mehr zum Tragen.

Tore Fritzlar: Grothnes 3, Küster 3, Alter 4, Naumann 3/2, Reimbold 4, Stockschläder 1, Albus 4/1, Bachmann 4, Puda 4, Werner 2, Bücker 2.

TSV Wollrode - FT Fulda 40:35 (22:14). Offener Schlagabtausch in der Guxhagener Kreissporthalle. „Wir haben das sehr gut gemacht – 50 Minuten lang. Am Ende ist etwas die Konzentration verloren gegangen“, erklärte TSV-Trainerin Margret Schmidt. Der TSV fand gut in die Begegnung und erarbeitete sich aus dem Rückraum mit Treffern von Janina Friedrich und Laura Schmieling eine 10:5- Führung (13.). Diese baute das Schmidt-Team in der Folge weiter aus.

Auch nach Wiederanpfiff gaben die Blau-Weißen den Takt vor und schraubten den Vorsprung durch einen Treffer von Theresa Schneider auf elf Tore zum 32:21 (46.). Dann nahm sich Wollrode eine große Auszeit und ermöglichte Fulda noch 14 Treffer in zehn Minuten. Der Sieg geriet jedoch nie in Gefahr.

Tore Wollrode: Schmieling 6, Pietsch 1, Bartalos 4, Klotzsche 4, Schneider 2, Lachnit 4/3, Vaupel 4, Ködel 6, Friedrich 9. (mm)