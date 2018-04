Neuer Trainer feiert Einstand für Trier bei der SG 09 Kirchhof

Kirchhof/Trier. Das ist eine reizvolle Aufgabe: Das vorletzte Heimspiel für die SG 09 Kirchhof in der 2. Handball-Bundesliga gegen die DJK/MJC Trier (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Denn dem Gegner aus der Weinregion von der Mosel droht als langjähriger Erstligist (2000 bis 2015) der Absturz in die 3. Liga. Seit 1994 ist Deutsche Jugendkraft (DJK) Marianische Jünglings-Congregation (MJC) immer mindestens zweitklassig unterwegs. Am 4. Mai soll die 15-Jahr-Feier der Deutschen Meisterschaft von 2003 steigen. Viel Verantwortung also für Interimstrainer Ralf Martin.

DER TRAINER

Ralf Martin hat sich der Aufgabe als Nachfolger für den vor einer Woche entlassenen Andy Palm im Urlaub gestellt. Erst am Donnerstag leitete der 55-Jährige eine erste Einheit. Martin ist eigentlich der Trainer der Trierer Herren, die er 2017 von der 6. in die 5. Liga geführt hatte. Zudem coacht er die weibliche C-Jugend in der Oberliga. Im Dezember 2015 hatte das Urgestein zweimal bei den Miezen, wie das Zweitliga-Team heißt, ausgeholfen (32:34 gegen TG Nürtingen, 29:25 gegen HSG Bensheim/Auerbach).

DER KADER

Viel Qualität auf allen Positionen ist vorhanden. Vor der Saison kamen mit Torfrau Yuko Minami (Beyeröhde), Vesna Tolic (Union Halle-Neustadt) und Gabriella Szabo (Waiblingen-Korb) drei erfahrene Kraft zusammen mit der hochveranlagten Aaricia Smits (Blomberg-Lippe II), der jüngeren Schwester von Nationalspielerin Xenia. Eine herbe Schwächung ist allerdings, dass Linksaußen Dora Varga und die zweite Torhüterin Melanie Eckelt verletzt fehlen.

DAS SAISONZIEL

Ein Platz im gesicherten Mittelfeld sollte es werden. Der Verein, in dem Ex-Nationalspielerinnen wie Anja Althaus, Laura Steinbach und Nadja Mansson reiften, wollte nach dem Abstieg 2015 zumindest mittelfristig mehr auf Talente setzen. Aktuell sind 14 Spielerinnen aus 11 Nationen unter Vertrag.

DIE AUFSTELLUNG

Im Tor ist Minami auf sich allein gestellt. Rechtsaußen dürfte Rechtshänderin Tina Welter erste Wahl sein, links könnte Hannah Sattler beginnen. Am Kreis spielte die 38-Jährige Andrea Czanik-Weibelova zuletzt meistens 60 Minuten, Smits drängt hier auf mehr Einsatzzeiten. Neuzugang Szabo (138/35 Tore, halbrechts) und Linsey Houben (79/9, halblinks), die mit Czanik-Weibelova den Mittelblock bildet, sorgen für Gefahr aus dem Rückraum, wo Maja Zrnic das Zepter schwingt.

DIE FORM

Ist schlecht. Nach vier Niederlagen in Folge und nur zwei Siegen aus den jüngsten zehn Partien sind die Miezen auf den zwölften Platz abgerutscht und weisen nach Gröbenzell (-76) die schlechteste Tordifferenz (-58) auf. Allerdings: Trier ist nicht gerade ein Lieblingsgegner der SG 09. Seit 2005 gab es in fünf Duellen vier Niederlagen. Nur am 17. Januar 2016 siegte Kirchhof mit 26:25.